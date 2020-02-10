تجديد حبس المتهمين بالسطو المسلح على محصلى شركة مياه القليوبية

القليوبية – نيفين طه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية، تجديد حبس عاطل ونجار 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة السطو المسلح على مسئول خزينة شركة المياه بالقناطر، ومشرف تحصيل خلال توجههما للبنك لإيداع مبالغ مالية، حيث استولى المتهمان على 275 ألف جنيه منهما، وفرا هاربين ونجحت أجهزة الأمن فى تحديدهما وضبطهما بعد تفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث القناطر الخيرية، بلاغا من مسئول خزينة الشئون التجارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبيه (مركز خدمة العملاء فرع القناطر) شلقان ومشرف تحصيل بذات الشركة، أنهما حال توجههما وبحوزتهما مبلغ مالى وقدرة ( 273.520 ) ألف جنيه داخل حقيبة يد من أموال الشركة لإيداعهما بأحد البنوك، اعترض طريقهما شخصان أحدهما يحمل سلاحا ناريا قام بتهديدهما واستوليا على الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى ولاذا بالفرار .

أخطرت الأجهزة الأمنية وتشكل فريق بحث وتمكن ضباط المباحث من التوصل إلى معلومات مفادها أن مرتكبى الواقعة هم كل من "خ ج ت" 39 سنة عاطل ومقيم أبو الغيط دائرة المركز و"ع ف م" 55 سنة نجار ومقيم الخرقانية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وأقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المبين، جرى بإرشاد المتهمين ضبط السلاح النارى المستخدم، وكذا مبلغ مالى 220.500 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه، وقيامهما بإنفاق باقى المبلغ على ملذاتهما وأحيلا المتهمين للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من القبض على 3 عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بحملة أمنية مكبرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بلاغاً يفيد بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون ومروجى المواد المخدرة والأسلحة النارية، وأسفرت عن ضبط كل من، "ياسر م ا" 47 سنه عاطل، ومقيم باسوس – دائرة مركز القناطر الخيرية، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 400 جرام ومبلغ مالى 510 جنيهات، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1379 لسنة 2020م ادارى مركز القناطر الخيرية .