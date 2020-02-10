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بيطرى أسوان: تحصين الحيوانات ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:00 ص
بيطرى أسوان: تحصين الحيوانات ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام تحصين ماشية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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أكدت الدكتورة عبير الشامى مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بأسوان، أنه منذ بداية إطلاق الحملة القومية الأولى من الأول من شهر فبراير الجارى للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدرى الأغنام لعام 2020، تقوم لجان الطب البيطرى بتحصين الثروة الحيوانية فى جميع الإدارات البيطرية الستة التابعة لمحافظة أسوان يومياً عدا يوم الجمعة.
 
وأشارت مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بأسوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلي أنهم يستهدفون تحصين جميع الحيوانات من الأبقار والأغنام والماعز، والحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى للأبقار وجدرى الأغنام، بدأت إعتبارا من بداية شهر فبراير الجارى فى جميع الإدارات البيطرية وأن سعر الجرعة للأبقار 10 جنيهات والأغنام 5.75 جنيهات.
 
وأضافت أنه مرض فيروسى ينتقل عن طريق البعوض يسبب إرتفاع فى درجات الحرارة ويقل استهلاك الطعام ويسبب خسائر اقتصادية. 
 
وكانت مديرية الطب البيطري بأسوان، قامت حملة تفتيش من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، مكونة من  مدير إدارة المجازر و رئيس قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بأسوان تحت رعاية رئيس جهاز حماية المستهلك، وأسفرت الحملة عن ضبط 110 كجم من اللحوم البلدية الكبيرة المذبوحة  خارج السلخانة، وتم التحفظ على اللحوم وتحرير 6 محاضر لـ6 شوادر جزارة وتنوعت المخالفات، ما بين ذبح خارج المجزر وبيع لحوم بالشارع وتعرض اللحوم للتلوث وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، وجارى اتخاذ اللازم تجاه المخالفين.
 
 
 

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