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بنك ليبيا المركزى: تراجع إيرادات النفط إلى الصفر فى يناير لإغلاق موانئ

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:30 م
بنك ليبيا المركزى: تراجع إيرادات النفط إلى الصفر فى يناير لإغلاق موانئ ليبيا
رويترز ووكالات الأنباء

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قال بنك ليبيا المركزي ، اليوم الاثنين ، إن إيرادات النفط، وهى المصدر الرئيسي لدخل البلاد، هبطت إلى الصفر في يناير بعدما تم إغلاق موانئ نفطية رئيسية.وذكر البنك، في منشور على صفحته على فيسبوك أنه لم يدفع أي رواتب للعاملين بالدولة الشهر الماضي.من جهة أخرى، أفادت مصادر فى الأمم المتحدة لقناة سكاى نيوز عربية ، أمس الأحد ، أن هناك معلومات بشأن قيام طيران عسكرى تركى بنقل مرتزقة سوريين من غازى عنتاب إلى إسطنبول ومن ثم إلى ليبيا.

وأفادت سكاى أن فريق خبراء لجنة عقوبات مجلس الأمن المعنية بليبيا يبدأ التحقيق فى الاتهامات الموجهة لتركيا بنقل مرتزقة أجانب من سوريا إلى ليبيا.

كان تقرير موقع أرب نيوز، ذكر أن السياسة الخارجية العسكرية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان تثير غضب الكثيرين بجميع أنحاء الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط وما وراءها، مع مخاوف من الدمج الخطير بين المرتزقة والإرهابيين فى ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن أردوغان ورط بلاده فى حرب عسكرية فى سوريا مع توغل الجيش التركى فى البلاد والذى يتحول بشكل متزايد إلى مواجهة ضد القوات السورية وحلفائهم الروس، وشدد على أن سياساته القتالية فى شرق البحر المتوسط أدت إلى إثارة غضب ليس فقط قبرص واليونان وفرنسا ولكن بقية الاتحاد الأوروبي.

وقال مارك بيرينى، خبير السياسة الخارجية الذى شغل منصب سفير الاتحاد الأوروبى فى تركيا: "فى مواجهة نظام لم يعد يرى أى حدود لتصرفاته، يجب أن تكون هناك لحظة يطلب منه التوقف".

 

 


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تركيا

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