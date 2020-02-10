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بلد الـ20 مليون شاب.. أهم 14 معلومة عن السكان فى مصر

الإثنين، 10 فبراير 2020 07:15 م
بلد الـ20 مليون شاب.. أهم 14 معلومة عن السكان فى مصر الساعة السكانية في مصر
كتب: مدحت عادل

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ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان وصول عدد السكان في مصر إلى 100 مليون نسمة، ومع وصول عدد السكان إلى هذا الرقم تكتسب التركيبة السكانية لمصر أهمية كبيرة للتعرف على أبرز خصائصها، من حيث التوزيع النسبي للفئات العمرية من الأطفال والشباب وكبار السن، ونسب الذكور إلى الإناث، وتوزيع السكان بين الريف والحضر.

 

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من أهم ما يميز التركيبة السكانية في مصر، وأبرزها نسب الشباب بين الفئات العمرية، ومجموعة من المؤشرات الأخرى وتشمل ما يلي:

 

- عدد الشباب في الفئة العمرية "18 ـ 29 سنة" بلغ 20.2 مليــون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان "50،6% ذكور، 49،4% إناث" وذلك وفقا لتقديرات السكان خلال عام 2018.

 

- بلغ عدد الأسـر التي يرأسها شباب نحو مليوني و877 ألف و14 أسرة بنسبة 12.3% من إجمالي الأسـر.

 

- %44.6 من إجمالي الشباب يستخدمون الحاسب الآلي "47،8% ذكور، 44،6% إناث"، ونحو 47،4% من إجمالي الشباب يستخدمون الإنترنت "51،9% ذكور، 42،8% إناث".

 

- استحوذت محافظة القاهرة على أعلــى نسبــة للشباب مستخدمي وسائــل تكنــولوجيا المعلومات 13،5% "13% ذكور، 14،1% إناث"

 

-%46.1 نسبة مساهمة الشباب "18 -29 سنة" في قوة العمل طبقاً لبيانات مسح القوى العاملة عام 2017، "63،4٪ ذكور، 27،5٪ إناث"، 9،1٪ منهم أميين و43،8٪ من حاصلين على مؤهل متوسط، 24،2% حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.

 

-  بلغ معدل الكثافة السكانية للمساحة المأهولة لكل كيلو متر مربع، 1422 نسمة فى مصر.

 

 بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد 71.2 سنة للذكور، 73.9 سنة للإناث.

 

- بلغت نسبة سكان الحضر 42.6% من إجمالى السكان.

 

- بلغت نسبة السكان فى الفئة العمرية "أقل من 15 سنة"، 34.2% من إجمالى السكان.

 

- بلغت نسبة السكان فى الفئة العمرية "65 سنة فأكثر"، 3.9% من إجمالى السكان.

 

- بلغ معدل المواليد 26.8 مولود حى لكل 1000 من السكان.

 

- بلغ معدل الوفيات 5.7 حالة وفاة لكل 1000 نسمة.

 

- بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع، 15.1 حالة لكل 1000 مولود حى.

 

- يمثل عدد سكان مصر 1.3% من إجمالي سكان العالم، و7.6% من إجمالي سكان قارة إفريقيا.


جهاز الإحصاء

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عدد سكان مصر

تركيبة السكان

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