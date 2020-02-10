سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 10:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تعلن فيروس كورونا تهديدا خطيرا ووشيكا على الصحة العامة

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:02 ص
بريطانيا تعلن فيروس كورونا تهديدا خطيرا ووشيكا على الصحة العامة أطباء لعلاج فيروس كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت بريطانيا اليوم الاثنين، إن فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا على الصحة العامة فى خطوة من شأنها أن تمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس. وأضافت وزارة الصحة إن "حدوث أو انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطرا ووشيكا للصحة العامة". وقالت الوزارة "الإجراءات الموضحة في القواعد التنظيمية تعتبر وسائل فعالة في إبطاء أو منع انتقال الفيروس".

وحددت الوزارة مستشفى (آرو بارك) ومستشفى (كينتس هيل بارك) كمنشأتي "عزل" كما صنفت إقليم هوبي ومدينة ووهان في الصين "منطقة موبوءة".

وتقول بريطانيا إنها رصدت حتى الآن أربع حالات إصابة بالفيروس وتقوم بوضع البريطانيين العائدين من ووهان في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وبدأ العاملون والموظفون في العودة بالتدريج للمكاتب والمصانع في الصين اليوم الاثنين مع تخفيف الحكومة بعض القيود على العمل. وتسبب تفشي المرض حتى الآن في وفاة أكثر من 900 شخص الأغلبية العظمى منهم في البر الصيني الرئيسي.

وتم تسجيل 97 حالة وفاة أمس الأحد وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ رصد انتشار المرض في ديسمبر وربطه بسوق لبيع الحيوانات في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي.

 


كورونا

بريطانيا

فيروس كورونا

ووهان

الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

فيلم Parasite يحصد 4 جوائز ويحقق الرقم القياسى فى حفل الأوسكار 2020

فيلم Parasite يحصد 4 جوائز ويحقق الرقم القياسى فى حفل الأوسكار 2020

البرازيل تسحق الأرجنتين 3-0 وتأهل الثنائي إلى أولمبياد طوكيو 2020.. فيديو وصور

البرازيل تسحق الأرجنتين 3-0 وتأهل الثنائي إلى أولمبياد طوكيو 2020.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة