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الإثنين، 10 فبراير 2020 08:51 م
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بريتيش ايروايز تلغي كل الرحلات إلى بر الصين حتى نهاية مارس

الإثنين، 10 فبراير 2020 08:34 م
بريتيش ايروايز تلغي كل الرحلات إلى بر الصين حتى نهاية مارس بريتيش ايروايز
رويترز

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أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش ايروايز) ، اليوم الاثنين ، عن إلغاء كل رحلاتها إلى بر الصين حتى نهاية مارس ، بينما تواصل الحكومة التحذير من السفر غير الضروري الى البلد الآسيوي بسبب تفشي فيروس كورونا.وفي الشهر الماضي، علقت بريتيش ايروايز الرحلات إلى مدينتي بكين وشنجهاي حتى نهاية فبراير.

وقال متحدث باسم الشركة اليوم في بيان "ألغينا الرحلات من وإلى بكين وشنجهاي حتى 31 مارس 2020".

وأضاف قائلا "الرحلات من وإلى هونج كونج مستمرة بشكل عادي. نحن على اتصال مع العملاء بشأن الرحلات الملغاة حتى يمكننا مناقشة خياراتهم للسفر، بما في ذلك إعادة الحجز لدى شركات طيران أخرى حيثما يكون هذا ممكنا، أو استرداد كامل للمدفوعات، أو الحجز لدى بريتيش ايروايز لموعد لاحق للسفر".

 

 


بريتيش ايروايز

بريطانيا

فيروس كورونا

كورونا

الصين

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