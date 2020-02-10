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بالأرقام.. معدلات غير مسبوقة لخطة توصيل الغاز للمنازل.. تعرف عليها

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:00 ص
بالأرقام.. معدلات غير مسبوقة لخطة توصيل الغاز للمنازل.. تعرف عليها الغاز الطبيعى
كتبت – مروة الغول

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نجح قطاع البترول من خلال مجموعه من الاستراتيجيات المتعلقة بخطة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وكذلك خطة التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات بالوصول الى معدلات غير مسبوقة منذ بدء النشاط في ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن.
 
كما تعد الطفرة التى شهدتها تلك المعدلات خلال الفترة الماضية أحد ثمار مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا، للتقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد على 6 سنوات للمبلغ الذى يساهم به المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، وذلك فى المناطق التى يدخلها الغاز لأول مرة وفيما يلي أهم الأرقام والمعدلات التى وصلت إليها تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي والتى كانت كالتالي:
 
 
1- توصيل الغاز الطبيعى لـ724 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من يوليه 2019 إلى يناير 2020.
 
2- إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها إلى 10 ملايين و750 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2020.
 
-3 الانتهاء خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من توصيل الغاز الطبيعى إلي45 منطقة وقرية يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية.
 
-4 التوصيل إلى 476 ألف وحدة سكنية أخرى استكمالا لتنفيذ خطة العام المالى الحالى.
 
-5  تستهدف خطة توصيل وإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز خلال العام المالي الجاري مليون و200 ألف وحدة سكنية.
 
-6 التوصيل إلى 41 منطقة خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى.
 
-7 سيصل إجمالى المناطق والقرى التى تم توصيلها لأول مرة إلى 86 منطقة وقرية خلال العام المالي الحالى.
 
-8 65 توصيل الغاز لـ65 ألف وحدة سكنية بالقرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
 
-9 من المخطط توصيلاالغاز إلى 60 ألف وحدة سكنية بالقري الأكثر احتياجا ليرتفع العدد إلى 125 ألف وحدة سكنية.
 
 -10تحويل أكثر من 25 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
 
-11وصل إجمالى السيارات المحولة إلى نحو 301 ألف سيارة تخدمها 192 محطة و74 مركز تحويل.

الغاز الطبيعي

توصيل الغاز للمنازل

خطة توصيل الغاز للمنازل

غاز السيارات

القري الأكثر احتياجا

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