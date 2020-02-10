باكستان تعرب عن تعازيها فى ضحايا حادث إطلاق النار فى تايلاند

إسلام آباد /أ ش أ/

أعربت باكستان، عن تعازيها فى ضحايا حادث إطلاق النار فى تايلاند، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية - فى بيان بثته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، الأحد - إن "باكستان حكومة وشعبا تقدم التعازى لأسرة ضحايا فى منطقة كورات بتايلاند".

من جانبه .. أكد رئيس الوزراء التايلاندى برايوت تشان أوشا، مقتل الجندى الذى قتل 26 شخصا وجرح 57 آخرون فى إطلاق نار عشوائى فى مركز للتسوق، حيث تشير التصريحات الرسمية الأولية إلى أن دوافع الهجوم "شخصية"، مضيفا أن الجندى منفذ الهجوم تحصن فى مجمع تجاري، ليلة أمس السبت، بينما قامت وحدات من الكوماندوز، صباح اليوم الأحد، بتصفيته وإنهاء محنة استمرت 17 ساعة.