باريس (أ ش أ)

أعلنت شركة "إينيديس" المشغلة لشبكة توزيع الكهرباء الفرنسية انقطاع الكهرباء عن 130 الف منزل فى شمال وشرقى فرنسا جراء العاصفة العنيفة "كيارا" التى تجتاح منذ أمس الأحد، شمال غرب أوروبا وخصوصا بريطانيا، وقالت الشركة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الاثنين، إن المناطق الأكثر تضررا من انقطاع التيار الكهربائى هى "بريتانى" و"نورماندى" و"أوت دو فرانس" أعلى فرنسا و"جراند إست" الشرق العظيم و"إيل دو فرانس" والوسط.

وكانت العاصفة "كيارا" قد ضربت مؤخرا شمال غرب أوروبا وتحديدا بريطانيا ، وتم إلغاء رحلات جوية وبحرية بين فرنسا وإنجلترا وأجلت مباريات في ثلاث دول وسط مخاوف من أضرار وفيضانات وانقطاع للكهرباء. يذكر أن فرنسا وضعت 42 مقاطعة فى شمال البلاد الأكثر عرضة لخطر العاصفة تحت التنبيه البرتقالى، ودعت السكان لتجنب الغابات والمناطق الساحلية والإبحار وينتظر هبوب رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومتر في الساعة.

واجتاحت العاصفة كيارا بريطانيا وشمال قارة أوروبا وتسببت فى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تجاوزت سرعتها 145 كيلومترا فى الساعة فى بعض المناطق، الأحد مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية ومباريات رياضية وإيقاف خدمات قطارات.

وأصدرت السلطات فى بريطانيا أكثر من 200 تحذير من الفيضانات فى مختلف أنحاء البلاد التى شهدت أقصى سرعة للرياح فى أبيردارون بويلز وبلغت 149 كيلومترا فى الساعة، وصدر تحذير شديد من الفيضانات فى يوركشير بشمال إنجلترا .

وأدت العاصفة إلى تعطيل حركة النقل بشكل كبير فى أنحاء المنطقة، إذ أُلغيت فى هولندا نحو 240 رحلة جوية من وإلى مطار سخيبول فى أمستردام، وهو أحد أكثر مطارات أوروبا زحاما، مع هبوب العاصفة كيارا من المحيط الأطلسى مثيرة رياحا وصلت سرعتها إلى 120 كيلومترا فى الساعة.

وفى ألمانيا، حيث أطلق على العاصفة كيارا اسم سابينه، تم إلغاء نحو 180 رحلة جوية من وإلى مطار فرانكفورت، أى حوالى 15 بالمئة من إجمالى عدد الرحلات المقررة. وقالت لوفتهانزا، أكبر شركة طيران فى ألمانيا، إنها ستلغى الرحلات القصيرة والطويلة من مطار ميونيخ يوم الاثنين حتى الساعة 1200 بتوقيت جرينتش و1300 بتوقيت جرينتش بالترتيب.

وقالت يورو وينجز للرحلات منخفضة التكاليف التابعة للوفتهانزا إنها علقت حركة الطيران فى هامبورج وبرلين وهانوفر ودورتموند ودوسلدورف وكولونيا وشتوتجارت. فى الوقت نفسه أُلغيت أيضا بعض الرحلات المحلية والدولية من مطارات بريطانية بينها هيثرو وجاتويك، وألحقت العاصفة كيارا الضرر أيضا بخدمات القطارات.