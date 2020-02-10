وكانت العاصفة "كيارا" قد ضربت مؤخرا شمال غرب أوروبا وتحديدا بريطانيا ، وتم إلغاء رحلات جوية وبحرية بين فرنسا وإنجلترا وأجلت مباريات في ثلاث دول وسط مخاوف من أضرار وفيضانات وانقطاع للكهرباء.

يذكر أن فرنسا وضعت 42 مقاطعة فى شمال البلاد الأكثر عرضة لخطر العاصفة تحت التنبيه البرتقالى، ودعت السكان لتجنب الغابات والمناطق الساحلية والإبحار وينتظر هبوب رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومتر في الساعة.