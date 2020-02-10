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انطلاق فعاليات المنتدى العلمي والثقافي الدولي الأول بآداب المنوفية.. اليوم

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:00 ص
انطلاق فعاليات المنتدى العلمي والثقافي الدولي الأول بآداب المنوفية.. اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية -محمد فتحى

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تنظم اليوم الإثنين كلية الآداب جامعة المنوفية، المنتدى العلمى والثقافى الدولى الأول "الإتجاهات المعاصرة للآداب والعلوم الإنسانية"، ودورها في الوجود الحضاري والتكامل المعرفي والتنمية، فى الفترة من 10 فبراير إلى الجمعة 14 فبراير الجارى، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف عام  الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئاسة الدكتور أسامة مدني عميد الكلية، وأمين المنتدى الدكتور نور السبكى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمنسق العام للمنتدي الدكتور إسماعيل يوسف أستاذ الجغرافيا .

وأكد "مدنى"، أن المنتدى يضم 13مؤتمرًا دوليا متخصصا في الآداب والعلوم الإنسانية واللغات وتشارك فيها كافة أقسام الكلية ويغطى نحو 100 محور متنوع، كما يشارك فيه 18 دولة عربية وأجنبية وهي "مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والسودان، وليبيا، وتونس، والجزائر، والسعودية والعراق، وسوريا، والأردن، ولبنان، وعمان، والبحرين، والكويت، والإمارات".

وكان استعرض الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة التقرير الذى أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لشهر يناير 2020، والذى تتم متابعته برئاسة الوزراء ويرصد حصاد عمل المنظومة شهريا من أعداد الشكاوى وطلبات الاستغاثة من المواطنين، وآليات الاستجابة لها، والجزء المتعلق بتلقى ورصد الشكاوى واستجابة الجامعات لطلبات الاستغاثة وسبل التواصل مع المواطنين، وذلك  بعد أن حققت جامعة المنوفية نسبة أكثر من 90% فى حسم الشكاوى الموجهة إليها خلال حصاد منظومة الشكاوى الحكومية لعام 2019

وأشار مبارك إلى أن التقرير أوضح أن جامعة المنوفية من الجامعات التى تحقق نسبة حسم كبيرة من الشكاوى الموجهة لها خلال شهر يناير، ليستمر تقدم الجامعة فى تلقى وفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها.

وأشاد رئيس الجامعة بهذه الآلية السريعة فى العمل والتواصل مع المجتمع الخارجى، وتنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، كما أشاد أيضا بمجهودات فريق العمل بمكتب خدمة المواطنين بالجامعة والمعنى بتلقى الشكاوى من أجل تيسير سبل تواصل المواطنين مع الجامعة، وتلقى ورصد الشكاوى من خلال المنظومة، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإزالة أسباب تلك الشكاوى.

 


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