انخفاض أسعار العملات اليوم الاثنين 10-2-2020 فى مصر

كتبت : سماح حمدى

انخفضت أسعار العملات اليوم الاثنين 10-2-2020، طبقاً لأسعار أمس الأحد، ومن العملات التى انخفضت أمام الجنيه المصرى اليوم، الجنيه الاسترلينى، والذى سجل سعره اليوم 20.20 جنيه للشراء و 20.39 جنيه للبيع، بعد أن كان سعره أمس 20.24 للشراء، و20.49 للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر اليورو أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى لـ17.17 جنيه للشراء، و17.30 جنيه للبيع مقابل 17.19 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، سجل 20.20جنيه للشراء،و20.39 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.24 جنيه للشراء، و20.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

انخفض سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، مقارنه بأسعار أمس الأحد، ووصل سعر الريال لـ 4.17 جينه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، ويسجل سعره 51.28 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان 51.35 جنيه و52.00 جنيه للبيع.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.