انتشال جثة طفلة من ترعة كوبرى حجازى فى محافظة قنا

بدأت أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مساعد الوزير ومدير أمن قنا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قوص بغرق طفلة بترعة كوبرى حجازة بناحية دائرة مركز قوص.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهرى، وبالفحص تبين غرق الطفلة "حنين.ح.ا"، 3 سنوات، وتقيم بذات الناحية وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزى بقوص.

وبسؤال والدها “حسين أحمد.ع ” ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام نجلته باللهو على جانب الترعة إنزلقت قدمها وسقطت بها مما أدى لغرقها ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة “اسفكسيا الغرق” ولا توجد شبهة جنائية وتم نقل الجثة لمستشفى قوص المركزى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.