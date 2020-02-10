اليونان تقرر تأسيس مراكز احتجاز جديدة للاجئين ببحر إيجه

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أعلنت السلطات اليونانية اليوم الاثنين عزمها تسريع عملية تأسيس مراكز احتجاز للاجئين في المناطق النائية من البلاد ببحر إيجه بعد حدوث مشاكل ومضايقات من المعسكرات المزدحمة حالياً.

وقالت الحكومة اليونانية في العاصمة أثينا اليوم حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية، إنها سوف تقوم بشراء أراضٍ في جزر ليسبوس شيوس وساموس بالإضافة إلى خطط أخرى لتأسيس منشآت قابضة على الأراضي المملوكة للدولة في جزر أخرى.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس أن بلاده "قررت إغلاق المنشآت الفوضوية الموجودة اليوم وتأسيس مواقع (أخرى) يتم السيطرة عليها ومغلقة".

جدير بالذكر أن حزب الديمقراطية الجديدة اليوناني منذ انتخابه في يوليو الماضي، يتبع سياسة أكثر حزماً ضد المهاجرين من الحكومة السابقة.