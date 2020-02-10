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اليونان تسرع خطط إقامة مراكز لاحتجاز المهاجرين لتخفيف التوتر

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:34 م
اليونان تسرع خطط إقامة مراكز لاحتجاز المهاجرين لتخفيف التوتر مهاجرون-صورة أرشيفية
رويترز

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تخطط اليونان لتسريع إقامة مراكز احتجاز على جزرها في بحر إيجه ، بعد ردود الفعل الغاضبة من بعض المهاجرين والسكان في أماكن قريبة على تكدس المخيمات.وقالت السلطات اليونانية ، اليوم الاثنين ، إنها ستمضي قدما في شراء أراض على جزر ليسبوس وتشيوس وساموس ، وستواصل خططا لإقامة منشآت احتجاز على أراض مملوكة للدولة في جزيرتي كوس وليروس.

وينتظر آلاف المهاجرين على الجزر للنظر في طلباتهم للجوء، ويقيم أغلبهم في خيمات مكدسة تعرف باسم مراكز الاستقبال.

واحتج المهاجرون على جزيرة ليسبوس ، الأسبوع الماضي على الظروف المعيشية السيئة في حين خرج سكان الجزيرة في الشوارع مطالبين بإغلاق مراكز الاستقبال.

وقال ستيليوس بيتساس ، المتحدث باسم الحكومة في بيان "قررت الحكومة إغلاق المنشآت الحالية المتسمة بالفوضى وإقامة منشآت محكومة ومغلقة".

وعبر مئات الآلاف من الأشخاص ، الحدود إلى أوروبا من تركيا عبر اليونان ، في عامي 2015 و2016 قبل أن يحد اتفاق توسط الاتحاد الأوروبي في إبرامه من التدفقات. لكن عدد الواصلين ارتفع منذ سبتمبر 2019.

واتخذت الحكومة المحافظة التي انتخبت في اليونان في يوليو موقفا أشد تجاه المهاجرين بالمقارنة بموقف حزب سيريزا اليساري الذي قاد الحكومة السابقة.

واستحدثت الحكومة تشريعات قالت إنها ستسهل معالجة طلبات اللجوء كما طرحت عطاء لبناء سياج عائم في بحر إيجه تأمل أن يردع المهاجرين الذين يأتون من تركيا على طوافات.

 

 


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تركيا

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