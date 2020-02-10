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الوطنية للانتخابات تسلم القضاة المشرفين بـ"تكميلية الجيزة وملوى" بطاقات الاقتراع

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:44 م
الوطنية للانتخابات تسلم القضاة المشرفين بـ"تكميلية الجيزة وملوى" بطاقات الاقتراع الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية
كتب إبرهيم قاسم – هدى أبو بكر

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سلمت الهيئة الوطنية للانتخابات بطاقات الاقتراع وباقى أوراق العملية الانتخابية بالجيزة وملوى بالمنيا، للقضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرتين، وذلك بمقر محكمتى 6 اكتوبر الابتدائية والمنيا الابتدائية.
 
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائى كامل من حوالى 300 من أعضاء الجهات والهيئات القضائية اضطلع بعضهم بالمهام الموكلة إليه من إعداد وقبول أوراق الترشح وفحصها كما يعاونهم حوالى 1000 موظف من العاملين بالدولة.
 
وتبدأ عمليه الاقتراع من التاسعة صباح غدا الثلاثاء وحتى التاسعة مساءً يتخللها ساعه راحة واحدة، ويستمر التصويت ليومين حتى مساء بعد غدا الأربعاء.
 
وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات وفق بيان صادر عنها، منذ قليل، من كافة الاستعدادات التنظيمية واللوجيستية للجولة الأولى من الانتخابات التكميلية بدائرتى قسم الجيزة ومركز ملوى بالمنيا.
 
وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الانتخابات بدائرة الجيزة تجرى على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألف و396 ناخب.
 
بينما تجرى الانتخابات فى دائرة ملوى بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضى، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألف و867 ناخب.
 
وتابع الشريف، ان هناك 1000 من الموظفين يعاونون القضاة فى الاشراف على الانتخبات بالدائرتين.
 
وتنطلق غدا الثلاثاء عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا، والتى تستمر على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء، لاختيار نائبين للدائرتين بعد وفاة شاغليهما بالبرلمان.
 
وتبدأ عملية التصويت فى التاسعة صباحا وتنتهى فى التاسعة مساء أو مع آخر نائب موجود بالمجمع الانتخابى، ويتخلل العملية ساعة راحة كانت قد حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.
 
وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.
 
ونشرت الجريدة الرسمية فى 17 يناير، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمترشحين بدائرتى الجيزة وملوى، واسم الشهرة والانتماء السياسى والرمز الانتخابى لكل مترشح.
 
وجاء بالقائمة النهائية بدائرة الجيزة تشمل كلا من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، و"محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر ( قدم تنازل عن ترشحه).
 
وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كل من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و"أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و"أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.
 
 
 
 
 
 

الهيئة الوطنية للانتخابات

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