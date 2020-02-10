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الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: انسحاب تحالف بولاريس لقرارات داخلية خاصة بالشركاء

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:57 م
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: انسحاب تحالف بولاريس لقرارات داخلية خاصة بالشركاء قناة السويس
كتب: مدحت عادل

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نفت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ما نشر في وسائل إعلامية مؤخراً عن انسحاب تحالف بولاريس باركس من المنطقة بسبب تأخر استلام الأرض وعدم جدوى المشروع اقتصادياً.

وقالت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم، إن شركة بولاريس قد تقدمت للحصول على عقد انتفاع بأرض صناعية على مساحة 5.5 كيلومتر مربع، وتم توقيع العقد بين الطرفين في نوفمبر 2017، ثم طلب التحالف في يوليو 2018 بخفض المساحة إلى نحو 2.5 كيلومتر مربع، وخلال نهاية 2019 الماضي تقدم التحالف بطلب للهيئة الاقتصادية بالتخارج لأسباب داخلية بالمساهمين والشركاء ليست الهيئة طرفاً فيها، وعدم رغبتهم في التوسع باستثمارات الشركة، وكذا بناءً على تركيز نشاطها في مناطق أخرى ورؤيتها في عدم جدوى مشروعهم اقتصادياً لأسباب تخص التحالف بعيداً عن الهيئة الاقتصادية، خاصة أن الهيئة قامت بتسليم الأرض للتحالف.

وتستعد الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لعقد المنطقة لمؤتمر اقتصادى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى السابع من مارس المقبل بالعين السخنة، وذلك لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة للمستثمرين المحليين والأجانب، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الحدث في القريب، وتسعى الهيئة إلى تأسيس زراع استثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار سعي المنطقة الاقتصادية إلى تعزيز دورها الاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة، ورجح أن تكون الذراع الاستثمارية المستهدفة موزعة بنسبة 51% للمنطقة الاقتصادية، و49% متاحة للقطاع الخاص.

وتصل التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية إلى 17 مليار دولار، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية تحقيق حجما كبيرا من البنية التحتية المطلوبة للمنطقة الاقتصادية، ولكن هناك مشروعات جديدة من المستهدف تحقيقها على مستوى الاتصالات وتوصيل الغاز الطبيعي.


المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

انسحاب بولاريس

اخبار الاقتصاد

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