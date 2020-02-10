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النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى فى واقعة مقتل شاب على يد خاله فى السلام

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:41 ص
النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى فى واقعة مقتل شاب على يد خاله فى السلام جثه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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طلبت نيابة السلام، تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، سرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية، حول واقعة مقتل شاب على يد خاله، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات شخصية على مبلغ مالى، قام المتهم على أثرها بتسديد طعنة نافذة للمجنى عليه اسقطته قتيلا، كما أمرت بسرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية.

وكانت نيابة شرق السلام، بإشراف المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بحبس عامل، 4 أيام علي ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قتل ابن شقيقته، بعد أن سدد له عدة طعانات نافذة، أودت بحياته، كما كلفت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، كما صرحت بدفن الجثة، عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام، بلاغا من الأهلى، يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل، وعلي الفور انتقلت ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم قوة أمنية إلى مكان الواقعة، حيث تبين صحة البلاغ الوارد.

وتبين من خلال التحريات الأولية، التي أجراها رجال المباحث، من خلال جمع المعلومات اللازمة حول الواقعة، أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجنى عليه، وذلك بعد قيام الشاب القتيل بالتعدى على" خاله" المتهم بالسباب بألفاظ نابيه، قام بعدها المتهم بمعاتبة الضحية لما بدر منه من فعل مشين تجاهه، إلا أن الأمر تطور بينهما وأحدت المشادة الكلامية، لتتحول إلى التشابك بالأيدى، قام خلالها المتهم بإخراج سلاح أبيض، وسدد عدة طاعنات نافذة للمجنى عليه،وفارق الحياة على أثرها قبل نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام، من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته بالتحريات، أعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، ودفن جثة المجنى عليه، عقب انتهاء تقرير الصفة التشريحية.

 

 


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خلافات مالية

قسم السلام

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