النفط يهبط مع تقييم المتعاملين طلب الصين وانتظارهم تخفيضات أوبك+

رويترز

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تقييم المتعاملين طلب الصين على الخام عقب تفشى الفيروس التاجى وانتظارهم لمعرفة إن كان كبار المنتجين سيخفضون الإمدادات بدرجة أكبر لضبط توازن الأسواق.

والنفط منخفض أكثر من 20% عن الذرى المسجلة فى يناير بعد أن نال تفشى الفيروس من الطلب فى أكبر مستهلك للخام فى العالم وأجج المخاوف من تخمة معروض.

وانخفض خام برنت إلى 53.63 دولار للبرميل فى أوائل المعاملات الآسيوية، مسجلا أدنى مستوياته منذ 2 يناير 2019، لكنه قلص خسائره لاحقا ليبلغ 54.32 دولار بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش، بهبوط 15 سنتا.

ونزل الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 17 سنتا إلى 50.15 دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 49.56 دولار.

وقال أفتار ساندو، مدير تداول السلع الأولية لدى فيليبس فيوتشرز فى سنغافورة، "التوجه العام مازال للمراهنة على انخفاض الأسعار لكن هناك مغالاة فى تراجع السوق." وأضاف أن المتعاملين عمدوا إلى جنى الأرباح من البيع على المكشوف بعد أن بلغت الأسعار مستويات دعم فنى.