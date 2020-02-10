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الملك سلمان يستقبل الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجى

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:58 م
الملك سلمان يستقبل الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجى الملك سلمان يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى
كتبت ريهام عبد الله

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استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية، صور من اللقاء عبر تويتر، وعلق عليها :"الملك سلمان يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة تعيينه أمينًا عامًا للمجلس".

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية

 

العاهل السعودى
العاهل السعودى

وكشفت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن خادم الحرمين الشريفين، هنأ الدكتور نايف بمناسبة تعيينه أمينًا عامًا لمجلس التعاون، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

1564010-الملك-سلمان-العاهل-السعودى
الملك سلمان العاهل السعودى 

 

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا حرصه على بذل كل جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج العربي وتحقيق تطلعات قادته.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.

وحضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.


الملك سلمان

العاهل السعودي

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

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