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المعاركة التركية تكشف ارتفاع نسبة البطالة فى تركيا إلى 13.3%

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:25 م
المعاركة التركية تكشف ارتفاع نسبة البطالة فى تركيا إلى 13.3% أردوغان
كتب أحمد عرفة

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كشف موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، ارتفاع معدل البطالة فى تركيا إلى 13.3% فى نوفمبر 2019 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2018، حيث تم حساب عدد العاطلين عن العمل بزيادة 327 ألف شخص لتصل إلى 4 ملايين و308 ألف شخص، حيث أعلن معهد الإحصاء التركي إحصائيات القوى العاملة لنوفمبر 2019، وزاد فيه عدد العاطلين عن العمل فى الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر 327 ألف شخص فى شهر نوفمبر 2018 مقارنة بنفس الشهر العام السابق له، لتصل إلى 4 ملايين و308 آلاف شخص، فيما زاد معدل البطالة درجة لتصل إلى 13.3%.

 

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن معدل البطالة غير الزراعية زاد ليصل إلى 15.4% بزيادة قدرها 1.1 نقطة، فيما ارتفع معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 - 24 عاما بمعدل 0.9 نقطة لتصل إلى 24.5%، كما ارتفع معدل البطالة في الفئة العمرية 15 - 64 عاما لتصل إلى 13.6% بمعدل درجة.

 

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن جمعية الصحة والسلامة المهنية التركية، نشرت تقريرًا عن جرائم العمل لعام 2019، وذكرت فيه أن 1736 عاملا، على الأقل، لقوا حتفهم أثناء ممارسة عملهم، وتوفى 8 عمال نتيجة الأمراض المهنية، و99% من العمال الذين فقدوا حياتهم غير مسجلين باتحاد العمال، حيث أوضحت الجمعية فى هذا التقرير، أن 159 عاملا توفوا في شهر يناير، و127 عاملاً في شهر فبراير، و114 عاملا في شهر مارس، و153 عاملا فى شهر أبريل، و164 عاملا في شهر مايو، و131 عاملا فى شهر يونيو، و178 عاملا فى شهر يوليو، و149 عاملا في شهر أغسطس، و147 فى شهر سبتمبر، و158 في شهر أكتوبر، و129 عاملا فى شهر نوفمبر، و127 عاملا في شهر ديسمبر.

 

وذكر موقع تركيا الآن، أنه فى حين أن 1719 عاملا، بما نسبته 98.68% من العمال الذين لقوا حتفهم، غير مسجلين باتحاد العمال، وتوفي 23 عاملا، بنسبة 1.32%، مسجلون باتحاد العمال الأتراك.

 


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