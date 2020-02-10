المشدد 15 عاما لمتهم و10 سنوات لآخر وبراءة ثالث فى قضية مقتل شاب بالغربية

قضت محكمة جنايات طنطا "الدائرة الثانية"، بمعاقبة عاطل بالسجن 15 عاما وآخر بالسجن 10 سنوات وبراءة ثالث فى القضية المتهمين فيها بقتل شاب على مقهى بكفر الزيات، والمعروفة إعلاميا بضحية مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.
كانت المحكمة قد انعقدت اليوم وسط إجراءات امنية مشددة، واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة احمد مكاوى وكيل النائب العام فى القضية، والذي قام بسرد أمر الإحالة المُحال به المتهم للمحاكمة، وأدله الثبوت، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وإعدامه شنقا، لما اقترفته يداه فى حق شقيقتيه مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن سلم نفسه للشيطان وارتكب جريمته الشنعاء فى حق شقيقاته ولم تأخذه بهن شفقة ولا رحمة.
وكانت التحقيقات قد كشفت قيام المتهم بقتل شقيقته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك العُدة "مطواة" وما أن ظفر بها حتى سدد لها طعنتين بصدرها وفخذها الأيسر قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما شرع فى قتل شقيقته "زينب" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وما أن ظفر بها حتى سدد لها عدة طعنات فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، لمداركتها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، واعترف المتهم أمام هيئة المحكمة بارتكابه لجريمة القتل لشقيقته وشروعه فى قتل شقيقته الثانية.
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