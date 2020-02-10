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المشدد 15 عاما لمتهم و10 سنوات لآخر وبراءة ثالث فى قضية مقتل شاب بالغربية

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:26 م
المشدد 15 عاما لمتهم و10 سنوات لآخر وبراءة ثالث فى قضية مقتل شاب بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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قضت محكمة جنايات طنطا "الدائرة الثانية"، بمعاقبة عاطل بالسجن 15 عاما وآخر بالسجن 10 سنوات وبراءة ثالث فى القضية المتهمين فيها بقتل شاب على مقهى بكفر الزيات، والمعروفة إعلاميا بضحية مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.

ترجع الواقعة بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط " عادل .ع " وشهرته " الأسد " والمتهم "  محمد .ع " وشهرته " عظيمه " والمتهم " محمد . غ " بعد قيامهم بقتل الشاب أحمد عودة، والمعروفة إعلاميًا" ضحية مباراة القمة"، بين  الأهلي والزمالك إثر نشوب مشاجرة بينهم علي مقهي بكفر الزيات.
 
وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، آنذاك قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بوصول شاب  يدعى أحمد عودة، 20 سنه جثة هامدة لمستشفي كفر الزيات العام جثة هامدة، وتبين من الفحص، نشوب مشاجرة بين المجنى عليه و3 من جيرانه على المقهى عقب مباراة الأهلي والزمالك بسبب خلافات بينهم، قام على إثر ذلك المتهمين بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض ولقي حتفه في الحال، وتم احالة المتهمين للمحاكمة واصدرت حكمها المتقدم.
 
من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن سليمان مرسى، وعضوية المستشارين عمرو عبده طه شاهين، وجورج فخرى يوسف حنا، وبحضور أحمد مكاوى وكيل النائب العام، بمعاقبة المتهم"محمود.ال.ع.س"، المتهم بقتل شقيقته "نورا" والشروع فى قتل شقيقته الثانية"زينب" لفضيلة مفتي الجمهورية وتحديد جلسة دور شهر ابريل للنطق بالحكم.

كانت المحكمة قد انعقدت اليوم وسط إجراءات امنية مشددة، واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة احمد مكاوى وكيل النائب العام فى القضية، والذي قام بسرد أمر الإحالة المُحال به المتهم للمحاكمة، وأدله الثبوت، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وإعدامه شنقا،  لما اقترفته يداه فى حق شقيقتيه مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن سلم نفسه للشيطان وارتكب جريمته الشنعاء فى حق شقيقاته ولم تأخذه بهن شفقة ولا رحمة.

وكانت التحقيقات قد كشفت  قيام المتهم بقتل شقيقته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك العُدة "مطواة" وما أن ظفر بها حتى سدد لها طعنتين بصدرها وفخذها الأيسر قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرع فى قتل شقيقته "زينب" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وما أن ظفر بها حتى سدد لها عدة طعنات فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، لمداركتها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، واعترف المتهم أمام هيئة المحكمة بارتكابه لجريمة القتل لشقيقته وشروعه فى قتل شقيقته الثانية.

 

 

 


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كفر الزيات

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