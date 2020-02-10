المؤبد لشقيقين و15 سنة لوالدهما لقتل شخص بسبب خلافات على أرض بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهمين "محمد.ع" 25 سنة عامل وشقيقه "عبد الله" 22 سنة عامل بالسجن المؤبد، فيما عاقبت والدهما المتهم "عزام.أ" 66 سنة مزارع بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بقتل "أسامة.م" والشروع فى قتل "أحمد.م" بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى محمد وعضوية المستشارين عماد الدين محمد ومحمد فتحى السيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية الى عام 2018 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجني عليه الأول وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة وإصابة المجنى عليه الثانى وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج ، وكشف التحريات أن المتهمين ووالدهما وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات على أرض زراعية بينهم وبين المجنى عليهما فقاما بإطلاق النار عليهما من أسلحة آلية كانت بحوزتهما مما أسفرت عن مقتل المجنى عليه الأول وإصابة الثانى.

وبعد تقننين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ووجهت اليهم النيابة تهمة القتل والشروع فى القتل وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم " جمال.أ.أ" 30 سنة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه باستعراض القوة مع 4 أشخاص وتهديدهم وكذلك حيازة 3 أسلحة آلية بدون ترخيص وعدد من الطلقات بدائرة مركز طما .

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى محمد وعضوية المستشارين عماد الدين محمد ومحمد فتحى السيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية الى عام 2015 بدائرة مركز طما عندما قام المتهم باستعراض القوة مع المجنى عليهم بسبب خلافات بينهم وقيامه بتهديدهم بالأسلحة الآلية وبث الخوف والرعب فى قلوبهم بعد قيامه بإطلاق النار بغرض تخويفهم ، وبعد تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبحوزته 3 أسلحة آلية وعدد من الطلقات الحية وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة الآلية والطلقات وبعرضه على النيابة وجهت إليه تهمة استعراض القوة وإطلاق النار وإحراز أسلحة آلية وطلقات بدون ترخيص وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم