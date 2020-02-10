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الليلة.. إنطلاق النسخة الرابعة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:39 ص
الليلة.. إنطلاق النسخة الرابعة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة شعار مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة
أسوان – عبد الله صلاح

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تنطلق مساء اليوم، الاثنين، بمدينة أسوان، النسخة الرابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والتى تستمر فاعلياته حتى 15 فبراير الجارى، بحضور كوكبة من الفنانات والفنانين نجوم السينما والمسرح داخل مصر وأيضاً خارجها من نجوم الفن العالميين الذى يحرصون على حضور فاعليات هذا المهرجان، ويشارك فى المهرجان هذا العام من خارج مصر، النجمة الأسبانية فيكتوريا أبريل، ضيف شرف المهرجان.

واختارت إدارة المهرجان لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وتضم: النجمة المصرية بشرى والناقدة السويدية رونيت حسون والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا، ويكرم المهرجان فى حفل الختام يوم 15 فبراير المنتجة ناهد فريد شوقى، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.

ويتنافس خلال المهرجان هذا العام 31 فيلماً من 29 دولة تتنافس على جوائز المهرجان، وتضم المسابقات فيلمين عرض عالمى أول، كما تضم 18 فيلما عرض أول فى أفريقيا، ووقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة على فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان.

واختار الاتحاد الأوروبى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة ليمنح من خلاله جائزة لأفضل فيلم من دول الاتحاد، ودول البحر المتوسط، يعالج قضايا المرأة ومشاركتها فى المجتمع.

يذكر أن أقيمت الدورات الثلاث السابقة لمهرجان أفلام المرأة على أرض أسوان بلد السحر والجمال، على أن تنطلق النسخة الرابعة من المهرجان خلال الفترة من 10 وحتى 15 فبراير الجارى.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة استضافت من خلال فرع ثقافة أسوان، ورش مهرجان أسوان الدولى لأفلام سينما المرأة لدورته الرابعة، والمقامة خلال الفترة من ١ الى ٢٠ فبراير الحالى تحت شعار "اصوات سينمائية من الجنوب"، و"ورشة صناعة الفيلم " للمخرجة ندين صليب، هى ورشة تهدف تعليم وتدريب المشاركين من سن ١٨ حتى ٤٠ على صناعة الفيلم.


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