"الكونترافيجن" الأحدث فى علاج الاستجماتيزم.. الدكتور أحمد المعتصم يؤكد

تقرير خاص

يعتبر الاستجماتيزم مرض من أمراض العين الذي يتسبب في عدم وضوح الرؤية، وقد يحتاج إلي تقنية علاجية خاصة.

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يوضح في التقرير التالي جميع المعلومات المتعلقة بالأستجماتيزم وأحدث الطرق لعلاجه.

وأوضح الدكتور أحمد المعتصم في حديثه لـ "اليوم السابع" إن الأستجماتيزم أو مرض اللابؤرية مشكلة تحدث عند الولادة وقد تكون مصاحبة لقصر أو طول في النظر، لافتاً أن عين الإنسان الطبيعية تكون على شكل كروي، ولذلك ينكسر الضوء بشكل متساوي على العين لتظهر الرؤية بوضوح، أما في حالة مرضي الاستجماتيزم تتشكل العين بشكل بيضاوي مما يعكس الضوء في أكثر من إتجاه، ويسمح لجزء معين من الشىء المراد إبصاره أن يظهر بوضوح على حساب الجزء الآخر مما يجعل الصورة غير واضحة.



أعراض لمرض اللابؤرية أو الأستجماتيزم

* أعراض مرض اللابؤرية أو الأستجماتيزم:

وأكد إن أعراض الاستجماتيزم تختلف من شخص لآخر، فبعض الأشخاص يمكن أن لا يعانوا من أي أعراض على الإطلاق، والبعض الآخر قد تكون أعراض الاستجماتيزم لديه تتمثل في رؤية ضبابية أو مشوهة في جميع الاتجاهات (عن قرب أو بعد)، و صعوبة في الرؤية أثناء الليل، وإجهاد العين أو الإحساس بالانزعاج من الرؤية، و التحديق (الضغط على العين بشدة للتمكن من الرؤية)، و تهيج العين، و الشعور بالصداع.

* طرق علاج الأستجماتيزم:

وأشار الدكتور أحمد المعتصم أنه يمكن تصحيح جميع الحالات تقريبًا باستخدام النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة، وفي بعض الحالات البسيطة قد لا تحتاج لهذا الإجراء في حالة عدم وجود أي مشاكل أخرى في النظر، بينما في بعض الحالات الأخرى يكون الاستجماتيزم مصحوبًا ببعض المشاكل البصرية مثل القرنية المخروطية، في هذه الحالات يوجد نوعان من العلاج:

1- العدسات التصحيحية

إذا كنت تعاني من الاستجماتيزم، فمن المحتمل أن يصف طبيبك نوعًا خاصًا من العدسات اللاصقة اللينة المسماة بـ " toric" والتي يمكن صنعها لثني الضوء في إتجاه واحد أكثر من الاتجاه الآخر، أما إذا كانت حالتك أكثر شدة ، فقد تستخدم العدسات اللاصقة الصلبة، وسوف يقوم طبيب العيون الخاص بك بتحديد أيهما أفضل لك.

2- العمليات الانكسارية

شهدت السنوات الأخيرة تطورات هائلة في هذا المجال، تسمح جراحة العين الانكسارية بالليزر للعديد من المرضى برؤية أفضل من أي وقت آخر في حياتهم، و معظم أنواع جراحة تصحيح الرؤية تعيد تشكيل القرنية لتسمح للضوء فرصة الانتقال من خلالها والتركيز بشكل صحيح على الجزء الخلفي من العين أو شبكية العين.



طرق لعلاج الأستجماتيزم المصحوب بالمشاكل البصرية

وفي السياق ذاته أكد إن تقنية الليزك عبارة عن إجراء جراحي يستخدم الليزر لتصحيح قصر النظر أو بعد النظر، والاستجماتيزم. في جراحة LASIK يتم عمل جرح رفيع في القرنية إما باستخدام شفرة microkeratome أو ليزر فيمتوثانية، ويقوم الجراح بطي الجرح الرفيع، ثم يزيل بعض أنسجة القرنية أسفل الجرح باستخدام الليزر.

أما في حالة مرضى قصر نظر أو طول النظر، فإن هدف جراحة الـليزك LASIK هو استعادة الشكل الطبيعي للقرنية وتكوين الضوء على شبكية العين عن طريق جعل القرنية على شكل مسطح، كما يمكن لليزك أيضًا تصحيح الاستجماتيزم عن طريق تصحيح شكل القرنية غير المنتظمة إلى الشكل الطبيعي للقرنية.

وأعلن الدكتور أحمد المعتصم إن الكونترا فيجن Contoura vision يعتبر أحدث التطورات الطبية في مجال الجراحات الإنكسارية، وفي الاجتماع السنوي للأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO) في لاس فيجاس قدمت نتائج بحثية جديدة لتأكيد قدرة التقنية على علاج المياه الزرقاء و إعتام عدسة العين وإجراء العمليات الجراحية الانكسارية.

الجدير بالذكر إن الدكتور أحمد المعتصم المتخصص في جراحات الليزك والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يتمتع بخبرة لأكثر من 20 عام، كما شارك في عمليات علاج القرنية المخروطية في مصر والعديد من البلدان حول العالم، و زميل الجمعية الملكية للجراحين في إدنبرة (FRCS)، و عضو الأكاديمية الأمريكية لأمراض العيون في سان فرانسيسكو، و عضو الجمعية الدولية للجراحات التصحيحية، و أستاذ طب جراحة العيون بجامعة عين شمس.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض العيون وتصحيح الابصار، يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد المعتصم عبر "فيس بوك":

الدكتور أحمد المعتصم

https://www.facebook.com/DrElmotasem/

تويتر:

https://twitter.com/drelmotasem

والموقع الإلكتروني لمركز الدكتور أحمد المعتصم:

http:// https://dr-ahmedelmotasem.com/ar/

عنوان المركز:

- ش ابو بكر الصديق مصر الجديدة.



للتواصل-احمد-المعتصم