الكهرباء: الانتهاء من تركيب 173 ألف عداد ذكى فى نطاق 6 شركات توزيع

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الانتهاء من تركيب حوالى 173 ألف عداد ذكى فى نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ الإسكندرية ـ القناة ـ جنوب الدلتا ـ مصرى الوسطى)، ضمن المشروع الريادى الذى تبنته الوزارة لتوريد وتركيب وتشغيل 250 ألف عداد نطاق 6 شركات توزيع، صرح بذلك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما تم الانتهاء من مركز البيانات الرئيسى بمدينة نصر والانتهاء من 5 مراكز بيانات نطاق شركات التوزيع وجارى الانتهاء من مركز بيانات شركة القناة ومبنى المركز التبادلى DR، وتم الربط بين مراكز البيانات والعدادات.

ويأتى هذا المشروع التجريبى ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكل الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة وذلك تمهيداً لتعميم التجربة على باقى شركات التوزيع التابعة حيث من المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى متطورة وحديثة وذكية.

وقد تم التشغيل التجريبى للمشروع بشركتى جنوب الدلتا وجنوب القاهرة وجارى تشغيل باقى شركات التوزيع تباعاً ، كما تم التشغيل التجريبى لتطبيقات (إدارة العدادات MDM ـ الفواتير MWM ـ خدمة العميل CSS) ، وجارى الانتهاء من باقى التطبيقات (إدارة الأطقم الفنية MWM ـ المقايسات والمخازن WAM الإحصائيات والتحليلات ANALYTICS) ، ومن المتوقع الانتهاء من التشغيل النهائي للمشروع خلال 2020.

وتتضمن الخدمات المقدمة للمشتركين من مشروع العدادات الذكية تطبيق خدمة العميل (CSS)لمتابعة الاستهلاك على مدار اليوم والشهر وسداد الفواتير وأقصى حمل ، ويتطبيق الرسائل لإرسال رسائل نصية للمشترك بإصدار الفاتورة وأقصى حمل ومواعيد فصل التيار عند القيام بأعمال الصيانة ، وتطبيق المحمول لمتابعة استهلاك المشترك على مدار اليوم والشهر وتسديد الفواتير وأقصى حمل ، والسداد الإلكترونى.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع أهدافاً لصالح جمهور المشتركين والشركات منها القضاء على شكاوى المشتركين من الفواتير ، خفض معدل الفقد في شبكات التوزيع ، خفض تكلفة قراءة العدادات العادية ، اكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات ، القضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات ، وترشيد الاستهلاك وذلك بمتابعة الأحمال اليومية والشهرية للمشترك.