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القيادة المركزية الأمريكية: نعمل لتحسين قدرات مصر فى مجال مكافحة الإرهاب

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:40 م
القيادة المركزية الأمريكية: نعمل لتحسين قدرات مصر فى مجال مكافحة الإرهاب قائد القيادة المركزية الامريكية - كينيث ماكينزى
كتب سمير حسنى

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أكد الجنرال كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية، على أهمية علاقات بلاده مع مصر وأن القاهرة تعد جزءًا رئيسيًا في نطاق عمل القيادة المركزية الأمريكية.

وتابع فى لقاء على قناة إكسترا نيوز،"نتشارك في الرؤي مع القيادات العليا في مصر، وكنت أتطلع لزيارة مصر".

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية،"نحافظ على القنوات العسكرية المفتوحة على الرغم من وجود القنوات السياسية والدبلوماسية، إلا أن العلاقات العسكرية تحظى بأهمية شديدة، فمصر تحتل موقع استراتيجى شديد الأهمية على الحدود ونحن نعمل عن قرب مع مصر من أجل تحسين قدرات مكافحة الإرهاب".

وكان التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له نهاية يناير الماضي ، حيث تناول اللقاء الجهود الإقليمية والدولية وجهود القوات المسلحة المصرية الرامية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، وناقش الجانبان العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين .

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين فى ضوء عمق العلاقات والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .


كينيث ماكينزى

القيادة المركزية الامريكية

قائد القيادة المركزية الامريكية

الارهاب

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