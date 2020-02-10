القلب الشجاع.. طفل يموت خلال محاولة إنقاذ شقيقته من حريق بمنزلهما.. صور

كتب هيثم سلامة

لقى طفل في الرابعة من عمره مصرعه، خلال محاولته اليائسة لحماية شقيقته الصغيرة من حريق فى المنزل، حيث لم يستطع إنقاذها، مما أدى إلى وفاة الاثنين، بعد أن شب الحريق داخل حجرتهما فى دولة نيكارجوا، ليضرب مثلا فى الشجاعة والإقدام، وذكرت جريدة "ذا ميرور" البريطانية، أن الطفل احتضن اخته الصغيرة بجسده الصغير، حيث لم يصمد أمام ألسنة النيران في غرفته التى اشتعلت بالكامل، ليلقى الطفلان مصرعهما.





وأصيب الطفل البطل بحروق في جسده بنسبة 100%، بينما حاول الأطباء إنقاذه، ولكنه توفى بعد 3 ساعات فقط من دخوله إلى المستشفى، بينما توفيت شقيقه يوم الخميس الماضى.

انهار والد الطفل السيد أبادو، حيث دخل في نوبة من البكاء المتواصل عند إبلاغه الصحفيين أن نجله الصغير كان بطلا، حيث غطى جسد أخته بالكامل محاولا انقاذها وحمايتها، بينما كان والدتهما فى العمل، وسط حالة من الحزن الكبيرة فى منطقته السكنية وجيرانه.

وأفادت وسائل الأعلام المحلية، أن الحريق يرجع إلى نشوب النيران فى حساب لوحى موصل بالكهرباء، حيث كان سببا فى نشوب الحريق فى غرفتهم، بينما لم يتم الكشف عن معلومات عن نوعية الحاسب اللوحى أو طرازه.

وهزت تلك المأساة دولة نيكارجوا، حيث تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع الحادث، بينما وصف البعض الطفل بالبطل الصغير.