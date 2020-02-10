سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 10:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القضاء العسكرى الجزائرى يدين شقيق بوتفليقة بـ 15 سنة سجنا

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:53 م
القضاء العسكرى الجزائرى يدين شقيق بوتفليقة بـ 15 سنة سجنا سعيد بوتفليقه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن القضاء العسكرى الجزائرى أدان سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائرى السابق بوتفليقة بـ 15 سنة سجناً، وأضافت أن القضاء العسكرى الجزائرى حكم بالسجن 15 سنة أيضا على الجنرالين توفيق وطرطاق.

 

يذكر أن محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في 25 سبتمبر 2019 بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.

 

وإلى جانب الجنرال توفيق ولويزة حنون، مثُل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999.

 

أما المتهم الرابع فهو اللواء المتقاعد مساعد الجنرال توفيق سابق وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 بشير طرطاق، منسق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.

 

وتم حبس المتهمين الأربعة في مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفي الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 فبراير الماضي.

 

بوتفليقه

سعيد بوتفليقه

الجزائر

شقيق بوتفليقه

اخبار الجزائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيابة الجزائرية تطلب السجن 20 عاما لشقيق بوتفليقة وآخرين

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:35 م

فيديو.. إكسترا نيوز تستعرض حصاد عام 2019 فى عدة دول عربية.. تعد تقريرا حول أبرز الأحداث فى اليمن.. وتبرز تواصل المظاهرات اللبنانية واستقالة الحريرى.. وتتحدث عن حراك الجزائريين ضد عبد العزيز بوتفليقة

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 07:24 م

الجزائر تعلن الحداد بعد وفاة رئيس الأركان أحمد قايد صالح.. نائب وزير الدفاع الجزائرى توفى بعد 48 ساعة من نيل وسام الاستحقاق.. ساهم فى عبور البلاد كبوتها بعد رحيل بوتفليقة.. وتأمين انتخابات الرئاسة آخر إنجازاته

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المترو: الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق تعمل بانتظام ولا يوجد أى حريق أو أعطال

المترو: الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق تعمل بانتظام ولا يوجد أى حريق أو أعطال

متحدث "الرى": نأمل الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة خلال الأربعاء والخميس المقبلين

متحدث "الرى": نأمل الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة خلال الأربعاء والخميس المقبلين

محافظ دمياط: صرف تعويض للصيادين العائدين من اليمن واستخراج تصاريح صيد لهم

محافظ دمياط: صرف تعويض للصيادين العائدين من اليمن واستخراج تصاريح صيد لهم

وزيرة التضامن: ندرس زيادة المبالغ المخصصة للأرامل والمطلقات

وزيرة التضامن: ندرس زيادة المبالغ المخصصة للأرامل والمطلقات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة