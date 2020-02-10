العظام هى الاكثر تأثراً بالسمنة المفرطة.. الدكتورة دعاء سهيل توضح

تقرير خاص

الشكوى الدائمة والمستمرة في فصل الشتاء تكون من آلام العظام، ومن الأسباب الرئيسية التي تسبب تلك الآلام هي السمنة المفرطة ، فتلك الآلام تكون ناتجة عن عدم قدرة العظام على تحمل هذا الوزن.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي كيف يمكن التخلص من الوزن الزائد للتخلص من آلام العظام.

واوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "اليوم السابع" أنه من المستحيل ان تتحمل العظام وزن 100 كيلو فأكثر وان يكون الطبيعي ان تتحمل 60 كيلو، بالتالي تحدث تلك الآلام والتي تزيد وتظهر بوضوح مع الشتاء وبرودة المناخ، لافتة ان العظام تبدأ مشاكلها بالآلام وتمتد الي الخشونة والاتهابات فيما بعد ذلك.

واشارت الي ان مشكلة العظام تزيد مع تقدم العمر وهنا تكون هناك مشكلة اخرى وهي ضعف عملية الحرق في الجسم، خاصة اذا كان امرأة والتي تفقد القدرة على حرق 500 سعر حراري من عمر 30 الي بلوغها 40 عاماً، وما بعد الاربعين تنقطع الدورة الشهرية ويحدث اضطراب في هرمون الاستروجين والذي يتسبب في زيادة وزن حول منطقة الخصر، ويحدث ايضاً اضطراب في الشهية نتيجة لاضطراب هرمون السرتونين.



3 محتويات لكورس التخسيس لمرضى العظام من كبار السن ن

واكدت ان تلك الحالة تحتاج الي مادة فعالة من الألياف ضمن كورس التخسيس المقدم لها، والتي تحجب الشهية المرتفعة، مثل ألياف السيليوم والكوجاك، والتي تمليء البطن عند تناولها وتأخذ حيز كبير منها، ايضا يجب ان يحتوي كورس التخسيس على خلاصة من الكروميوم والذي يقوم بحرق الدهون، ويجب ان يحتوي ايضا على مجموعة من الحوارق مثل الراسبري او خلاصته المقرره دوليا بتركيز 6000 او ما يعادل 40 ثمرة راسبري، وجميعها مواد طبيعية عشبية .

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

الدكتورة دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/







