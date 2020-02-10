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العاهل الأردنى يتسلم رسالة خطية من بوتين حول التطورات بالمنطقة

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:00 ص
العاهل الأردنى يتسلم رسالة خطية من بوتين حول التطورات بالمنطقة الملك عبدالله الثانى العاهل الاردنى
عمان أ ش أ

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تسلم العاهل الاردنى الملك عبدالله الثانى، الأحد، من الوفد الروسى برئاسة نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، رسالة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حول التطورات التى تشهدها المنطقة.

وذكرت وكالة انباء الاردن "بترا"، أن الملك عبد الله، أكد خلال استقباله نائب وزير الخارجية الروسي، على عمق العلاقات الأردنية الروسية، والحرص على تعزيزها فى المجالات كافة.

وتم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين، ومواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية الراهنة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جدد الملك عبد الله التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبالنسبة للأزمة السورية، أكد الملك عبد الله ضرورة التوصل إلى حل سياسى للأزمة، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين، كما جرى خلال اللقاء بحث المساعى المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات فى المنطقة.

 


العاهل الأردني

الأردن

أخبار الأردن

رسالة خطية

بوتين

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