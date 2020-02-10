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الصين تشيد بالبيان الصادر عن الاتحاد الأفريقى بدعم جهود مكافحة وباء "كورونا"

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:50 م
الصين تشيد بالبيان الصادر عن الاتحاد الأفريقى بدعم جهود مكافحة وباء "كورونا" المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج
أ ش أ

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أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، اليوم الاثنين، بالبيان الصادر عن الاجتماع الـ 36 للاتحاد الأفريقى على مستوى الوزراء، الذى أعرب فيه عن دعم جهود حكومة الصين وشعبها فى مكافحة وباء "كورونا الجديد"، والثقة فى قدرتها على هزيمته، وقال شوانج، خلال المؤتمر الصحفى اليومى عبر الإنترنت، إن الأصدقاء الأفارقة قدموا دعما قويا للصين فى المرحلة الحاسمة لمكافحة وباء الالتهاب الرئوى الناجم عن فيروس كورونا الجديد، ما يجسد علاقات الأخوة القوية التى تجمع بين الطرفين.
 
وأضاف، أن البيان الصادر عن الاتحاد الأفريقى، يبرهن على الشراكة الاستراتيجية القوية بين الصين وأعضاء الاتحاد، نظرا للترابط التاريخى والتعاون الأخوى بين الجانبين، مشيرا إلى أن وزراء الخارجية الأفارقة دعوا دول العالم إلى تعزيز التضامن والتعاون أمام المحنة وفى مكافحة هذا الوباء.
 
وفى سياق متصل، أكد شوانج، أن الصين تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة وباء فيروس كورونا الجديد، وتتحمل المسئولية تجاه شعبها وبقية شعوب العالم، داعيا المجتمع الدولى إلى تعزيز التعاون والتضامن معها وتجنب تشويه جهودها، لافتا إلى أن عددا من كبار المسئولين من مختلف الدول اتصلوا بعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى، وأشادوا بإجراءات مكافحة الوباء، الذى يمثل تحديا مشتركا للبشرية، ويجب على المجتمع الدولى مواجهته بالجهود المشتركة.
 
وأوضح شوانج، أن الإجراءات الصينية للوقاية من الوباء والسيطرة عليه حققت نتائج إيجابية، وأن الصين واثقة من تحقيق الانتصار فى المعركة ضد الوباء من أجل ضمان الصحة العامة فى الإقليم والعالم.
 
وأشار متحدث الخارجية الصينية، إلى أن فريق الخبراء التابع لمنظمة الصحة العالمية يصل إلى بكين اليوم، لمناقشة ترتيبات العمل مع الجانب الصينى، مشددا على أن الصين تحافظ على الاتصال والتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولى لحفظ أمن الصحة العامة إقليميا وعالميا، وترحب بالخبراء الأجانب بمن فيهم الأمريكيون للمشاركة فى مجموعات البحث والدراسة.
 

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