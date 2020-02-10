"الصيادلة" تخاطب البرلمان بشأن تسعير الأدوية فى صيدليات التأمين الصحى

عقدت النقابة العامة للصيادلة، اجتماعاً مع النقابات الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية، حضره المستشارمحمد فكرى، الحارس القضائى، وأعضاء لجنة إدارة النقابة العامة التى تضم كلا من الدكتور عبد الناصر سنجاب، الدكتورة فاتن عبد العزيز، الدكتور كريم بدر، لمناقشة آخر مستجدات قضايا المهنة وأبرزها مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة وتسعير الأدوية فى الصيدليات المعتمدة من هيئة التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى عرض آخر ماتم بشأن أرض النقابة بمدينة السادس من أكتوبر، ونادى الصيادلة والسينمائيين.

وتم بالإجتماع مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة وأفاد الدكتور عبد الناصر سنجاب عضو لجنة إدارة النقابة بأن قانون مزاولة المهنة لن يناقش في الانعقاد الحالي لمجلس النواب ولكن من الممكن أن يناقش في الانعقاد التالي.

وأوصى بضرورة إعداد مقترح استباقي يكون جاهز للمناقشة عند طرح تعديل القانون، والاتفاق على النقاط الخلافية داخل القانون وأهمها تداخل النقابات الأخرى في مهنة الصيدلة.

وفيما يتعلق يتسعير الأدوية في الصيدليات المعتمدة من هيئة التأمين الصحي الشامل، أوضحت الدكتورة فاتن عبد العزيز عضو لجنة إدارة النقابة بأنه تم مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ملاحظات النقابة على تسعير الأدوية في الصيدليات المعتمدة من هيئة التأمين الصحي وأهمها مبدأ وضع خصم على سعر الأدوية ونسبة ذلك الخصم.

وعرض الحاضرون وجهات النظر المختلفة بشأن هذا الموضوع والتي انتهت إلى تشكيل لجنة تكون مهمة اللجنة إعداد مقترح سريع وشامل بشأن ملاحظات النقابة على معايير تعاقد هيئة التأمين الصحي مع الصيدليات وألا يكون قد صدر قرار تأديبي ضد الصيدلي المتعاقد مع الهيئة، نسبة الصيادلة من سعر الأدوية وطريقة التحصيل من الهيئة، ومبدأ الخصم على الأدوية ، خاصة وأن أنظمة التأمين الصحي على مستوى العالم لا تفرض نسبة خصم على الصيدلي المتعاقد مع الهيئة ، إضافة إلى إدراج النقابة كطرف ثالث في تعاقد الهيئة مع الصيدليات على أن تقوم اللجنة بإعداد المقترح بالتفاوض مع هيئة التأمين الصحي لإقرار بنود المقترح.

وناقش الاجتماع أيضا أخر مستجدات أرض النقابة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث عرض المستشار الحارس القضائي العوائق والإجراءات التي واجهت النقابة في استلام الأرض وما تم من تدابير لتأمين الأرض وتمهيدها عقب استلامها ، كما أشار الحارس إلى أن النقابة قامت بسداد القسط الثاني المستحق على النقابة وباقي قسطين وتم تقديم طلبين إلى جهاز مدينة 6 اكتوبر الطلب الأول بشأن تخفيض سعر الأرض والثاني بشأن زيادة حد ارتفاع المباني أسوة بالقطع المجاورة.

من جانبه طالب الدكتورعلاء حيا الله نقيب صيادلة أسيوط بتوزيع نسب الاستفادة من مشروع اسكان أرض 6 اكتوبر على النقابات الفرعية حسب عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل نقابة مراعاة لعدالة التوزيع بين الصيادلة على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بأخر مستجدات نادي الصيادلة والسينمائيين عرض الحارس القضائي أخر مستجدات إنشاء النادى وأكد أن اعمال البناء قاربت على الانتهاء خلال شهرين على الأكثر وأن لجنة الحراسة على اطلاع دائم وتقوم بزيارات ميدانية متتالية لموقع النادي بالقاهرة الجديدة لمتابعة الأعمال ، وفور الانتهاء من الإنشاءات الأساسية للنادي سيتم فتح باب العضوية للصيادلة باشتراك مبدئي يتم مراجعته خلال الستة أشهر التالية.

كما طرح المستشار فكرة استغلال الأرض الفضاء داخل النادي بإنشاء فندق عليها واسناده لإحدى الشركات المتخصصة في إدارة الفنادق لإدارته، مؤكداً ان النقابة أوفت بكل التزاماتها المالية في المواعيد المتفق عليها لضمان حسن سير وانتظام العمل في إنشاءات النادي والانتهاء في الموعد المخصص.