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الصحة العالمية: فريق خبراء متجه للصين للتحقيق بشأن فيروس كورونا

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:30 ص
الصحة العالمية: فريق خبراء متجه للصين للتحقيق بشأن فيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
جنيف (رويترز)

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قالت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إن فريقا من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة توجه إلى بكين للمساعدة فى التحقيقات المتعلقة بتفشى فيروس كورونا.

وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذى زار بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصينى شى جين بينج ووزراء صينيين فى أواخر يناير، قد عاد بعد الاتفاق على إرسال بعثة دولية إلى هناك.

لكن الأمر استغرق نحو أسبوعين للحصول على موافقة الحكومة على تشكيلة الفريق، التى لم تُعلن فيما عدا القول إن رئيسه هو الطبيب المخضرم لدى منظمة الصحة العالمية بروس إيلوارد، وهو كندى متخصص فى الأوبئة والطوارئ.

وكتب تيدروس فى تغريدة على تويتر من جنيف "كنت فى المطار للتو لتوديع أعضاء فريق متقدم من أجل بعثة الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى الصين، برئاسة دكتور بروس إيلوارد صاحب الخبرة الكبيرة فى حالات طوارئ سابقة تخص الصحة العامة".

وأعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تفشى فيروس كورونا إلى 811 ، وهو ما يزيد عن عدد ضحايا تفشى فيروس سارس على مستوى العالم، فيما وضعت السلطات خططا للاستعداد لعودة الملايين إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة السنة القمرية الجديدة بعد مدها.

وتظهر أرقام منظمة الصحة العالمية، التى تتخذ من جنيف مقرا، أن الفيروس، الذى وصل إلى 24 دولة، أودى بحياة نحو اثنين بالمئة من بين أكثر من 37550 حالة إصابة فى العالم، مع تسجيل 99 بالمئة من حالات العدوى فى الصين.

 

 


الصحة العالمية

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