السيطرة على حريق بمكان لتجميع مخلفات القمامة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمكان لتجميع مخلفات القمامة ناحية قرية بنى صالح مركز بلبيس، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، وتم إخطار النيابة العامة، حيث تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بنشوب حريق بمخلفات قمامة ناحية قرية بنى صالح.

وتوجهت قوات الحماية المدنية، بالشرقية، بإشراف العقيد محمد العادلي، مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية، ودفعت بسيارتين وتم السيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة لبيان سبب نشوب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، بوقوع حادث بطريق مصر إسماعيلية، وأسفر عن إصابة 15 شخصا من عائلة واحدة من دائرة مركز فاقوس، أصيبوا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي، دائرة قسم أول العاشر من رمضان، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام، لتلقى الإسعافات الأولية، وتبين أن بينهم 3 أطفال وإصابتهم جميعا عبارة عن سحجات وكدمات، بإستثناء حالة واحدة لشخص عمرها 49 سنة مصاب بكسر بقاع الجمجمة، قام اللدكتور أبو الفتوح عياد، مدير عام المستشفى، بتحويلها لمستشفى الزقازيق الجامعى للمتابعة وعمل الأشعة اللازمة، فيما خرج جميع المصابين من مستشفى بلبيس العام، بعد تماثلهم للشفاء.

وتبين أنهم مقيمين ناحية أبو شلبى فاقوس وكانوا فى طريقهم لزيارة أقاربهم بناحية التجمع الخامس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتبين أن الحادث نتيجة إختلال عجلة القيادة وتم رفع أثار الحادث من الطريق من قبل الشرطة وشرطة المرور وتسيير الحركة المرورية على الطريق.