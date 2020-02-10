السياحة: قريبا حجز تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية إلكترونيا عبر تطبيقات جديدة

كتبت آمال رسلان

تعمل وزارة السياحة والآثار على استغلال التحول الرقمى فى الترويج السياحى، وإطلاق عدد من التطبيقات عبر الهاتف الذكى لخدمة السياحة الثقافية مصر، والتيسير على الزوار الأجانب فى حجز تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف.

وتشمل خطة وزارة السياحة والآثار عددا من الخطوات منها:

1- استخدام عملية التحول الرقمى فى تحصيل إيرادات وزارة السياحة والآثار، مما يتيح خدمة الحجز الإلكترونى لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يساعد على تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار على شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية.

2- سيتم بيع المستنسخات والكتب الأثرية والسياحية من خلال تلك التطبيقات الحديثة.

3- تطوير الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية فى الأقصر وتنفيذ مشروع الهوية البصرية فى معابد الأقصر والكرنك.

4- فتح منفذ بيع فرعى للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الأثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مما سيعمل على تيسير عملية شراء التذاكر على الشركات السياحة.

5- تحديث موقع وزارة السياحة والآثار على شبكة الإنترنت بعد عملية الدمج، لجعله أكثر جاذبية وللترويج لجميع المقاصد السياحية فى مصر مثل السياحة الثقافية والشاطئية والاستشفائية وغيرها من المقاصد السياحية فى مصر.

6 - زيادة عدد المناطق والمواقع الأثرية والشاطئية التى يمكن أن يزورها المتصفح افتراضيا على الموقع الإلكتروني.

7- استخدام التقنيات الحديثة للترويج السياحى لمصر فى المحافل والمعارض الدولية السياحية والأثرية مثل استخدام تقنية الهولوجرام وشاشات الواقع المعزز (augmented reality) لعرض المنتج السياحى المصرى بصورة مختلفة وأكثر جاذبية.

8 - تطوير كافة أوجه الخدمات المقدمة للسائحين خاصة فيما يتعلق بإتاحة كل خدمات الاتصالات بأعلى سرعة وأحسن جودة ممكنة، لما يعكسه ذلك من إظهار للوجه الحقيقى والحضارى لمصر بين مختلف دول العالم.