سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 09:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السياحة: قريبا حجز تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية إلكترونيا عبر تطبيقات جديدة

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:00 ص
السياحة: قريبا حجز تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية إلكترونيا عبر تطبيقات جديدة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعمل وزارة السياحة والآثار على استغلال التحول الرقمى فى الترويج السياحى، وإطلاق عدد من التطبيقات عبر الهاتف الذكى لخدمة السياحة الثقافية مصر، والتيسير على الزوار الأجانب فى حجز تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف.

وتشمل خطة وزارة السياحة والآثار عددا من الخطوات منها:

1- استخدام عملية التحول الرقمى فى تحصيل إيرادات وزارة السياحة والآثار، مما يتيح خدمة الحجز الإلكترونى لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يساعد على تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار على شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية.

2- سيتم بيع المستنسخات والكتب الأثرية والسياحية من خلال تلك التطبيقات الحديثة.

3- تطوير الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية فى الأقصر وتنفيذ مشروع الهوية البصرية فى معابد الأقصر والكرنك.

4- فتح منفذ بيع فرعى للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الأثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مما سيعمل على تيسير عملية شراء التذاكر على الشركات السياحة.

 5- تحديث موقع وزارة السياحة والآثار على شبكة الإنترنت بعد عملية الدمج، لجعله أكثر جاذبية وللترويج لجميع المقاصد السياحية فى مصر مثل السياحة الثقافية والشاطئية والاستشفائية وغيرها من المقاصد السياحية فى مصر.

6 - زيادة عدد المناطق والمواقع الأثرية والشاطئية التى يمكن أن يزورها المتصفح افتراضيا على الموقع الإلكتروني.

7- استخدام التقنيات الحديثة للترويج السياحى لمصر فى المحافل والمعارض الدولية السياحية والأثرية مثل استخدام تقنية الهولوجرام وشاشات الواقع المعزز (augmented reality) لعرض المنتج السياحى المصرى بصورة مختلفة وأكثر جاذبية.

8 - تطوير كافة أوجه الخدمات المقدمة للسائحين خاصة فيما يتعلق بإتاحة كل خدمات الاتصالات بأعلى سرعة وأحسن جودة ممكنة، لما يعكسه ذلك من إظهار للوجه الحقيقى والحضارى لمصر بين مختلف دول العالم.


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

التحول الرقمى

السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

فيلم Parasite يحصد 4 جوائز ويحقق الرقم القياسى فى حفل الأوسكار 2020

فيلم Parasite يحصد 4 جوائز ويحقق الرقم القياسى فى حفل الأوسكار 2020

البرازيل تسحق الأرجنتين 3-0 وتأهل الثنائي إلى أولمبياد طوكيو 2020.. فيديو وصور

البرازيل تسحق الأرجنتين 3-0 وتأهل الثنائي إلى أولمبياد طوكيو 2020.. فيديو وصور

طيران الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على موقع غربى خان يونس جنوب غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على موقع غربى خان يونس جنوب غزة

قطع المياه اليوم عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة 12 ساعة بسبب الصيانة

قطع المياه اليوم عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة 12 ساعة بسبب الصيانة

الصحف المصرية: أفريقيا تشكر الرئيس.. مصر تدعو إلى تشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب.. كورونا يتفوق على "سارس" ويهدد الاقتصاد العالمى.. الزمالك فى قطر لأداء " السوبر الإفريقى".. زلزال فى "كاف" بسبب فضيحة مالية

الصحف المصرية: أفريقيا تشكر الرئيس.. مصر تدعو إلى تشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب.. كورونا يتفوق على "سارس" ويهدد الاقتصاد العالمى.. الزمالك فى قطر لأداء " السوبر الإفريقى".. زلزال فى "كاف" بسبب فضيحة مالية

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة