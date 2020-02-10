السجن 6 سنوات لـ 3 متهمين بتهمة استعراض القوة وإصابة ربة منزل فى السلام

قصت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة استعراض القوة في السلام ، واصابة ربة منزل ، بسبب خلافات الجيرة .

وذكرت تحريات المباحث ، أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما تجاه بعضهم البعض مع الجيران في السلام ، ومن بينهم المجني عليها "ا.م " التي أصيبت من أحد المتهمين ، وذلك بقصد الترويع والتخويف ، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بها وبزوجها ، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم ، وتعريض حياة المتواجدين للخطر، خلال إحراز المتهمين أسلحة نارية.

وكان قسم شرطة السلام تلقي معلومات مفادها قيام 3 متهمين بتلويح واحراز أسلحة في مشاجرة مع جيرانهم ، وبتقنين الإجراءات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبالانتقال لمكان الواقعة تم ضبط المتهمين وهم " ع.م 30 سنة عاطل " ، " أ.ط 34 سنة مسجل خطر " ، و "ا.ج عاطل " ،

واعترف المتهمين، أن المجني عليها قامت بإلقاء مياه التنظيف علي أحد المتهمين ، وذلك أثناء تواجده أسفل العقار ، مما أثار غضبة ، فقرر الاستعانة بأصدقائه الذين حضروا على الفور ، وبحوزتهم أسلحة بيضاء ، التى استخدموها فى الاعتداء على المجنى عليها وعلى زوجها وفرض سيطرتهم أمام الأهالى فى المنطقة ، مما أثار الخوف والذعر بين المواطنين .

والإعداد الأكمنة اللازمة ، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام ، وبصحبتهم قوة أمنية ، من ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والنارية المستخدمة فى الواقعة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، وتم أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم ، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد 6 سنوات .