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السجن 6 سنوات لـ 3 متهمين بتهمة استعراض القوة وإصابة ربة منزل فى السلام

الإثنين، 10 فبراير 2020 07:25 م
السجن 6 سنوات لـ 3 متهمين بتهمة استعراض القوة وإصابة ربة منزل فى السلام أسلحة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قصت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة استعراض القوة  في السلام ، واصابة ربة منزل ، بسبب خلافات الجيرة .
 
وذكرت تحريات المباحث ، أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما تجاه بعضهم البعض مع الجيران في السلام ، ومن بينهم المجني عليها  "ا.م  " التي أصيبت من أحد المتهمين ، وذلك بقصد الترويع والتخويف ، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بها وبزوجها ، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم ، وتعريض حياة المتواجدين للخطر، خلال إحراز المتهمين  أسلحة نارية.
 
وكان قسم شرطة السلام تلقي معلومات مفادها  قيام 3 متهمين بتلويح واحراز أسلحة  في مشاجرة مع جيرانهم ،  وبتقنين الإجراءات  تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبالانتقال لمكان الواقعة تم  ضبط المتهمين  وهم  " ع.م 30 سنة عاطل "  ، "  أ.ط 34 سنة مسجل خطر  " ، و "ا.ج عاطل " ، 
واعترف المتهمين، أن المجني عليها قامت بإلقاء مياه  التنظيف علي أحد المتهمين ، وذلك أثناء تواجده أسفل العقار ، مما أثار غضبة ، فقرر الاستعانة بأصدقائه الذين حضروا على الفور ، وبحوزتهم أسلحة بيضاء ، التى استخدموها فى الاعتداء على المجنى عليها وعلى زوجها وفرض سيطرتهم أمام الأهالى فى المنطقة ، مما أثار الخوف والذعر بين المواطنين . 
 
والإعداد الأكمنة اللازمة ، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام ، وبصحبتهم قوة أمنية ، من ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والنارية المستخدمة فى الواقعة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، وتم أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم ، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد 6 سنوات . 
 
 

 


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