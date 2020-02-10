سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 05:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة تحدد 14 توصية لحدائق النخيل قبل بدء عملية التلقيح

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:00 ص
الزراعة تحدد 14 توصية لحدائق النخيل قبل بدء عملية التلقيح اشجار النخيل
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع"، عددا من التوصيات والإرشادات الفنية من قبل الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة والخاصة بحدائق النخيل لمواجهة أمراض النخيل خلال فبراير الجارى قبل بدء عملية التلقيح .

العمليات البستانية وتشمل  إجراء عملية التقليم.

- متابعة عملية التزهير للأشجار بالمناطق الجنوبية .

- قطع الأغاريض الزهرية المذكرة عند نضجها.

- تفريد الشماريخ ونشرها فى مكان مظلل بعيدا عن حرارة الشمس المباشرة وتيارات الهواء، وتخزينها بعد التجفيف لحين بدء عملية التلقيح.

- الرى يجب الاهتمام به خلال فترة بداية النمو والنشاط مع مراعات الظروف الجوية للمنطقة.

المكافحة وتشمل  المكافحة الميكانيكية للحد من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء : -

- طريقة الحقن الموضعى التى أنقذت أكثر من 90% من عدد النخيل المصاب بالسوسة حيث يتم عمل من 5إلى 7 ثقوب فى مكان خروج العصارة وحولة بمسافة 10 إلى 15 سم ويتم عمل الثقوب بزاوية مائلة بمسمار طولة 40 إلى 50 سم ويوضع المبيد الموصى به بمعدل 3سم مبيد لكل لتر ماء ثم يغطى الثقب بالطين أو الأسمنت .

- إزالة النخيل المجذوم ( المقطوع التاج ) حتى لايكون مصدر للإصابة .

- التخلص من النخيل المجهل الذى لاصاحب له ولايتم فحصه أو علاجه.

- التخلص من النخيل الذى يتم إزالته بطريقة سليمة حيث يقطع لأجزاء صغيرة طوليا وعرضيا ثم يرش عليها محلول مبيد ويتم دفنها التربة على عمق 1 متر .

 -المكافحة الزراعية، التخلص من الأسمدة التى ينتج عنها روائح متخمرة ومتعلقة حيث أنها مكان مناسب لتكاثر الجعال التى تصيب النخيل وتهيء أماكن مناسبة للإصابة بسوسة النخيل .

- الاهتمام بعمليات الخدمة البستانية من تسميد ورى للمحافظة على قوة النخلة وحيويتها .

 مكافحة حشرات الأفستيا، حشرات الأفستيا تصيب ثمار البلح المخزن من فبراير إلى إبريل .

- تكافح حشرات الأفستيا باستخدام المبيدات الحيوية وكذلك يمكن استخدام أحد مركبات سبينوساد مثلمركب تريسر 24% se بمعدل 20 سم 3 /100 لتر ماء .

-مكافحة الأمراض الفطرية .

 الأمراض عفن النورات - تبقعات الأوراق - اللفحة السوداء ).

المعاملات الموصى بها لتلك الأمراض، الرش بأحد المبيدات الفطرية الوقائية .

- اللفحة السوداء .: تقليم الأجزاء المصابة ثم الرش بمبيد فطرى جهازي.

- المبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة، أوكسى كلور النحاس بمعدل 300 جم / 100 لتر ماء + 50 سم مادة ناشر، مبيد كيمازد 3ج / 1 لتر ماء + مادة ناشرة . ( تكرار المعاملة مرة أخرى بعد 15 يوما.

 


حدائق النخيل

مكافحة أمراض النخيل

المحاصيل البستانية

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قطع المياه اليوم عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة 12 ساعة بسبب الصيانة

قطع المياه اليوم عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة 12 ساعة بسبب الصيانة

الصحف المصرية: أفريقيا تشكر الرئيس.. مصر تدعو إلى تشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب.. كورونا يتفوق على "سارس" ويهدد الاقتصاد العالمى.. الزمالك فى قطر لأداء " السوبر الإفريقى".. زلزال فى "كاف" بسبب فضيحة مالية

الصحف المصرية: أفريقيا تشكر الرئيس.. مصر تدعو إلى تشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب.. كورونا يتفوق على "سارس" ويهدد الاقتصاد العالمى.. الزمالك فى قطر لأداء " السوبر الإفريقى".. زلزال فى "كاف" بسبب فضيحة مالية

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة