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الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط مدينة "بدر".. تعرف عليها

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:00 ص
الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط مدينة "بدر".. تعرف عليها أتوبيسات النقل العام
كتبت - نورا فخرى

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تدرس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، خطة جديدة لإعادة هيكلة تعريفة أتوبيسات النقل العام للمدن الجديدة، لتخفيضها بربط قيمة التذكرة بعدد المحطات، تيسيراً على المواطنين، خصوصا مستقلى هذه الأتوبيسات للمسافات القصيرة، مع الإبقاء على سعر التذكرة للمسافة الكاملة كما هو مطبق حالياً 6جنيهات.
وفي هذا الصدد، تستعرض "اليوم السابع"  المُقترح تطبيقة لخطوط مدينة بدر، في ضوء المذكرة التي حصلت عليها:
 
1-   المسار "مدينة بدر – هزبة الهجانة – أحمد حلمي": قيمة التذكرة للمسافة الكلية 7 جنيه (كما هو مُطبق حالياً) ، 5 جنية للمسافة الوسطية ، 3 جنية داخل المدينة .
 
2-  مسار "مدينة بدر – موقف العاشر – حدائق القبة" : قيمة التذكرة للمسافة الكلية 7 جنيهات (كما هو مُطبق حاليا) ، 5 جنية للمسافة الوسطية ، 3 جنية داخل المدينة.
 
وكان اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، كشف منذ أيام، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، عن وجود دراسة تعمل عليها الهيئة لهيكلة تعريفة النقل العام، بحيث يدفع الراكب التعريفة الكاملة حال الاستفادة بالمسافة الكلية بواقع 6 جنيهات وهي ذات التعريفة الحالية، علي أن يتم دفع مبلغ أقل للمسافات الوسطية، أي علي حسب عدد المحطات التي يستفيد بها الراكب، والتي قد تتراوح ما بين 6 أو 7 محطات.
 
وذلك خلال تعقيبه علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد علي، بإعادة تسعير خطوط اتوبيسات المدن الجديدة، بتأكيدة صعوبه خفض  قيمة التعريفة لكامل المسافة للمدن الجديدة والمحددة بواقع 6 جنيهات لكل المدن عداً الشروق 7 جنيهات، لاسيما وأن تكلفتها تقف علي الهيئة بأكثر من 10 جنية، موضحاً أن الزيادة التي تمت سابقاً جرت في ضوء المقارنه مع القطاع الخاص، لكن يُجرى حالياً دراسة مقترح بخفض قيمة التذكرة في ضوء المحطات التي يستفيد بها الراكب.

مجلس النواب

النقل العام

اتوبيسات النقل العام

المدن الجديدة

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