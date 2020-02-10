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الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:39 ص
الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت - مروة الغول

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يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية غدا الثلاثاء فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020" في دورته الرابعة والذى يعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار " شمال افريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة " .
 
وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن رعاية الرئيس السيسى وتشريفه للمؤتمر تزيده ثقلاً وأهمية، ويعكس الدعم والاهتمام الكامل الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول، ويؤكد حرص الدولة وقيادتها السياسية على استمرار الانطلاق بهذا القطاع في ضوء التحول الايجابى الكبير الذى شهده خلال السنوات الأربع الآخيرة .
 
وأضاف الوزير، أن هذا الحدث الذى يعقد للعام الرابع على التوالي سيكون بمثابة نافذة مهمة لصناعة البترول المصرية على العالم وبشكل خاص للشركات العالمية في مجال الصناعة البترولية التي لم تعمل في مصر من قبل او لم تستثمر فيها منذ فترة، حيث يسلط هذا الحدث الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز في مصر والشراكات الناجحة لها والمقومات والمزايا التنافسية لديها و كذلك ابرز الأهداف والخطط المستقبلية .
 
وأشار الملا، إلى أن مؤتمر ومعرض ايجبس يحظى بإقبال دولى واقليمى متنامى كل عام، وأن هذا العام يشهد تضاعف أعداد المشاركين والعارضين والرعاة عدة مرات مقارنة بفعاليات الدورة الأولى وبالتالي يؤكد نجاح هذا الحدث فى استقطاب الدول وكبريات الشركات العالمية وكبار المسئولين بهذه الشركات للمشاركة في هذا المؤتمر الذى يعد الأبرز في مجال الطاقة بمنطقة شمال افريقيا و البحر المتوسط .
 
ويجذب المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليا ودوليا و1600 مشارك بالمؤتمر و14 دولة و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة.
 
كما يضم فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية و10 جلسات استراتيجية و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالى والاستثمار في صناعة البترول و6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة فضلا عن جلسات مناقشة دور المرأة فى قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائز تميز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.
 
كما يعد المعرض المصاحب للمؤتمر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وعرض احدث وأبرز التكنولوجيات والابتكارات المستخدمة من قبل الشركات العالمية في مجال الصناعة، كما يوفر فرصة متميزة للعارضين من الشركات البترولية المختلفة لإبراز أحدث الأنشطة والخدمات والحلول التي يقدمونها والترويج لها على نطاق دولى واقليمى متميز بما يسهم في تنمية أعمالهم وإتاحة الفرصة للدخول في شراكات وأسواق جديدة .

البترول

ايجبس 2020

معرض ومؤتمر البترول

الغاز

وزير البترول

اليوم السابع بلس

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