الرئيس الإيرانى: قاسم سليمانى كان يسعى لتحقيق الاستقرار فى المنطقة

رويترز

قال الرئيس الإيراني حسن روحانى، أن العقوبات الأمريكية على بلاده غير إنسانية وتستهدف الشعب الإيراني كله، مضيفا " العقوبات الأمريكية تهدف إلى دفع شعب إيران وقادتها للاستسلام لكنها لن تنجح".

وتابع الرئيس الإيراني في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الدولية "رويترز"،: "الشعب الإيراني يتحمل الكثير من المشاكل بسبب العقوبات.. سليماني كان بإمكانه أن يقتل قادة أمريكيين في العراق وأفغانستان وغيرهما لكنه لم يفعل".

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء إن القائد العسكري الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي قُتل في ضربة بطائرة أمريكية مسيرة في الثالث من يناير في بغداد، كان يسعى لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف روحاني "القائد سليماني كان رجلا يسعى للاستقرار والهدوء في المنطقة... لو كان القائد سليماني يريد قتل جنرالات أمريكيين لكان ذلك في غاية السهولة بالنسبة له، في أفغانستان والعراق ومناطق أخرى. لكنه لم يفعل ذلك قط".

كان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال في وقت سابق، إن الإدارة الأمريكية حاولت إجبار الشعب الإيراني على الإستسلام، لكنه لن يركن إلى الإستسلام أبدا. وأكد روحاني أنه في العامين الأخيرين الذي تعرضت فيهما بلاده لأشد الضغوط الاقتصادية من قبل أمريكا، لم تقم إيران بأي خطوة غير قانونية، خلافا للالتزامات واللوائح الدولية، أو خلافا لقرار الأمم المتحدة.

وأوضح الرئيس الإيراني إلى "أن هذه هي المرة الأولى التي نواجه فيها مع أمريكا وجها لوجه، وأن قرار الأمم المتحدة يدعمنا، فإن أمريكا باتت هذه المرة تعارض قرار الأمم المتحدة الذي صوتت عليه بنفسها، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في مجلس الأمن".

وأشار روحاني إلى "أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها قوة عظمى بفرض الحظر على شعب بأسره. فإن الحظر الأمريكي ضد إيران لا يستهدف شخصا أو فئة خاصة، بل يستهدف 83 مليون نسمة".

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن فرض الحظر على استيراد قطع الغيار اللازمة لأجهزة المصانع يعني الحظر ضد العمال الإيرانيين والإنتاج الإيراني. وأن فرض الحظر على قطاع الأدوية ومنع استيراد الأدوية هو استهداف لحياة الناس، ولا يعد سوى إرهابا اقتصاديا.

ونوه روحاني إلى أنه رغم كل الضغوط، بلغ حجم التبادل التجاري الإيراني 72 مليار دولار، بحيث لم تتخلف إيران عن السنة الماضية ولا السنوات التي قبلها، كما أن "أرقامنا العلمية كالنشر وكتابة المقالات وتأليف الكتب، تبين أن هذه السنة أفضل من السنة الماضية، وهذا يثبت أننا لم نضيع طريقنا".