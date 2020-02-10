الداخلية تكشف ملابسات خطف طفل وطلب فدية 2 مليون جنيه من والده ببورسعيد

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية ببور سعيد من إلقاء القبض على 4 أشخاص لا تهماهم بخطف طفل وطلب فدية من والدله مليون جنيه بدائرة قسم شرطة شرق.

البداية بتلقى قسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد، بلاغا من تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرق، بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية بخطف ابنه 10 سنوات، طالب بالصف الرابع الابتدائى، حال قيامه باللهو مع أحد قاربه أمام مسكن عائلة والدته الكائن بدائرة قسم شرطة المناخ وهروبهما وتلقيه فى وقت لاحق اتصال هاتفى من مجهول طلب خلاله الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه)كفدية مقابل إطلاق سراحه وقيامه بالتفاوض معه والاتفاق على دفع مبلغ 800 ألف جنيه، وتركه ذلك المبلغ فى مكان قاموا بتحديده كائن بأطراف مدينة بورسعيد على ضفاف بحيرة المنزلة بدائرة قسم شرطة الزهور، وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراح الطفل المُختطف .

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى ببورسعيد عن تحديد مرتكبو الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة، جميعهم مُقيمين بدائرة قسم شرطة الضواحى، حيث توصلت التحريات إلى ارتباط زوجة أحد المتهمين بصلة قرابه بعائلة والدة الطفل المجنى عليه وعلمه منها بثراء والده فعقد العزم على خطفه ومساومة والده على دفع مبلغ الفدية واستغل زوجته فى رصد تحركات الطفل ووالدته "دون علمها" واستعان بالمتهين الآخرين لتنفيذ مُخططة الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم الـ 800 ألف جنيه التى دفعها والد المجنى عليه وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية والسيارة والهاتف المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.