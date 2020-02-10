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الخشت: مقرر التفكير النقدى مشروع جامعة القاهرة لتغيير طرق تفكير الطلاب

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:27 م
الخشت: مقرر التفكير النقدى مشروع جامعة القاهرة لتغيير طرق تفكير الطلاب اجتماع هيئة التفكير النقدى بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن التفكير النقدى مشروع كبير ومقرر من المقررات الدراسية  على طلاب الجامعة، موضحا أن المادة مشروع لجامعة القاهرة لتغيير طرق التفكير، مؤكدا أن التفكير بالطرق التقليدية يقودنا إلى مظاهر الغوغائية واستنتاج ما لا يلزم بالضرورة.
 
وأضاف الخشت خلال كلمته لقائه مع هيئة التفكير النقدى بجامعة القاهرة والمنعقد الآن بالقاعة الرئيسية بالقبة، أنه لابد من تعليم الطلاب التفكير النقدى حتى يتمكن من التمييز بين الأفكار والمقدمات والقضاء على مغالطة التطبيق الشائع، وأن الحق لا يؤخذ بالأغلبية.
 
وتابع رئيس جامعة القاهرة ، أنه لابد من تعليم الطلاب من خلال الاستدلال بطريقة سليمة والعمل على المقدمات والاستهلال بالنتائج.
 
ووجه رئيس جامعة القاهرة أعضاء هيئة التفكير النقدى، بالبدء مع الطلاب والانطلاق نحو العمل على طرق التفكير النقدى فى المحاضرات وطرق الاستدلال وجذب للطلاب بالمحاضرات والانطلاق من المغالطات وتحديدا مغالطة  ما ينطبق على الكل ينطبق على الجزء.
 
واستطرد الدكتور محمد الخشت، أن أحد طرق التفكير الخاطئة تتمثل فى قياس الماضى على الحاضر، موجها أعضاء هيئة التدريس بالتركيز على طرق التفكير فى المحاضرات لمقررات التفكير النقدى ومنح الطالب جاذبية خاصة بحيث يرغب الطالب فى حضور المحاضرة.
 
وشدد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة أن يجب أن يكون أعضاء هيئة التدريس دعاه لتغيير طرق التفكير وليس مدرسين للمادة وأن يمتلك أساتذة الكليات مهارات الرد والتحاور مع الطلاب.

جامعة القاهرة

محمد الخشت

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