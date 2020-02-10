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الحشد الشعبى العراقى ينشئ نقاطا أمنية لتأمين الحدود مع سوريا

الإثنين، 10 فبراير 2020 07:00 ص
الحشد الشعبى العراقى ينشئ نقاطا أمنية لتأمين الحدود مع سوريا عناصر من الجيش العراقى
كتب وكالات

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أعلنت قوات الحشد الشعبى فى العراق، أمس الأحد، إنشاء نقاط أمنية منتظمة فى محيط قضاء القائم غربى محافظة الأنبار، لتأمين محيط القضاء بين العراق وسوريا، بحسب "روسيا اليوم".

وقال إعلام الحشد، فى بيان صحفي، إن "قوات اللواء 13 فى الحشد الشعبى أنشأت نقاطا أمنية منتظمة فى محيط قضاء القائم بهدف تأمين محيط القضاء من أية تسللات لفلول عصابات داعش الإرهابية"،  وأضاف أن "تلك النقاط أسهمت أيضا فى تأمين الشريط الحدودى بين العراق وسوريا والطريق الرابط بين البلدين".

أعلن رئيس إدارة مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف، اليوم الجمعة، عن وجود حوالى 27 ألف إرهابى أجنبى فى سوريا والعراق.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن فورونكوف قوله : "يجب أن نبقى متوحدين من أجل مكافحة هذا الشر . (داعش) واصلت محاولاتها بالرجوع واستعادة قدراتها على إجراء عمليات دولية صعبة. خلايا داعش الإقليمية تواصل التمسك باستراتيجية الترسخ فى أماكن النزاعات مستغلاً المشاكل المحلية".

وأضاف أنه "من المتوقع أنه بسبب العدد الكبير للإرهابيين الأجانب الذين انتقلوا إلى العراق وسوريا، سيستمرون بتشكيل خطر على الأفق القريب والمتوسط والبعيد".

 

 

 


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