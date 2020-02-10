ووعد الحزب الحاكم بأن تكون الانتخابات ديمقراطية، فيما اتهمت أحزاب المعارضة، الحكومة بالحد من قدرتها على القيام بحملات انتخابية، وقاطعت العديد من الأحزاب الانتخابات.

وتوجه الناخبون في أذربيجان إلى صناديق الاقتراع أمس، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات برلمانية مبكرة ينظر إليها على أنها الخطوة التالية من الرئيس إلهام علييف لإنشاء برلمان أكثر شبابا وفاعلية لدفع وتيرة إصلاحات اقتصادية. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن 19 حزبا سياسيا تقدمت بمرشحين لشغل مقاعد البرلمان البالغ عددها 125 مقعدا، بينما خاض عدد آخر السباق الانتخابي كمستقلين، وذلك وفقا لبيانات مهمة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكان علييف قد دعا إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة في ديسمبر، قبل تسعة أشهر من موعدها الرسمي.