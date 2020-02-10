أعلنت لجنة الانتخابات فى أذربيجان، فوز الحزب الحاكم بزعامة الرئيس إلهام علييف، بغالبية المقاعد فى الانتخابات البرلمانية المبكرة، وقالت اللجنة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الاثنين - "إن حزب (أذربيجان الجديدة) حصل على 69 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 125 مقعدا، بحسب استطلاعين للرأي عند مراكز الاقتراع".. مضيفة أن نسبة المشاركة بلغت نحو 48 %.
ووعد الحزب الحاكم بأن تكون الانتخابات ديمقراطية، فيما اتهمت أحزاب المعارضة، الحكومة بالحد من قدرتها على القيام بحملات انتخابية، وقاطعت العديد من الأحزاب الانتخابات.
وتوجه الناخبون في أذربيجان إلى صناديق الاقتراع أمس، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات برلمانية مبكرة ينظر إليها على أنها الخطوة التالية من الرئيس إلهام علييف لإنشاء برلمان أكثر شبابا وفاعلية لدفع وتيرة إصلاحات اقتصادية. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن 19 حزبا سياسيا تقدمت بمرشحين لشغل مقاعد البرلمان البالغ عددها 125 مقعدا، بينما خاض عدد آخر السباق الانتخابي كمستقلين، وذلك وفقا لبيانات مهمة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وكان علييف قد دعا إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة في ديسمبر، قبل تسعة أشهر من موعدها الرسمي.
وذكرت شبكة /إيه بي سي نيوز/ الأمريكية، أمس الأحد، أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية مزاهر باناهوف نفى تلقي أية شكاوي بشأن وقوع مخالفات خلال عملية التصويت لاختيار أعضاء البرلمان الجديد البالغ عددهم 125 عضوا من بين 1600 مرشح لشغل مقاعد البرلمان الجديد .
ويرى المراقبون أن هناك اهتماما كبيرا لدى الشعب الأذرى بانتخاب برلمان جديد، في الانتخابات المبكرة التي تجرى بعد قرار الرئيس إلهام علييف حل البرلمان في ديسمبر الماضي، والدعوة لبرلمان جديد.
وأقال رئيس اذربيجان فى أكتوبر الماضى رامز مهدييف كبير موظفي الرئاسة ذا النفوذ وأجرى تغييرات أخرى بارزة تضمنت تعيين الاقتصادي على أسادوف رئيسا للوزراء.
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