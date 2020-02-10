الحبس سنة لشخص بتهمة حرق زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما فى الأميرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنح الأميرية، بمعاقبة زوج بالحبس سنة، لاتهامه بالتعدى على زوجته بالضرب المبرح وحرقها بمناطق متفرقة فى جسدها .

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بلاغا من ربة منزل تتهم فيه زوجها بالتعدى عليها بالضرب المبرح وحرقها فى أماكن متفرقة من جسدها، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ واخطرت النيابة التى استدعت الزوجة لسماع اقوالها .

وأضافت المتهمة خلال أقوالها أمام النيابة أن زوجها اقدم على التعدى عليها بالضرب المبرح لمطالبتها لها بالخروج من المنزل والعمل، بقصد مساعدته ومشاركته فى الانفاق على متطلبات الحياة، والانفاق عليها وعلي نجلتهم الصغيرة ، مضيفه أنه اعتاد أن يعوله والده وينفق عليها، بالإضافة إلى أنه يستضيف اصدقائه فى المنزل، لتعاطى المواد المخدرة .

البداية كانت بتلقى رجال المباحث بقسم شرطة الأميرية، بلاغا من الأهالى، يفيد بقيام شخص بحرق زوجته، وذلك على خلفية خلافات زوجية نشبت بينهما، قام بعدها المتهم بإضرام النار فى المجنى عليها بقصد قتلها .

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم نقل المجنى عليها إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة .

كان ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، تمكنوا من ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى أصدرت حكمها عليه بالحبس لمدة سنة .