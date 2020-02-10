"التنمية المحلية": سوهاج وقنا شهدتا تنفيذ 1891 مشروعا حتى ديسمبر 2019

كتب محسن البديوى

أكد خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم تنفيذ 1891 مشروعًا فى محافظتى سوهاج وقنا حتى نهاية ديسمبر الماضى، وتلك المشروعات تخدم البنية التحتية الأساسية بالمحافظتين.

وقال خالد قاسم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إنه تم اختيار محافظتى قنا وسوهاج، لأنهما الأكثر احتياجًا إلى خدمات البنية التحتية خاصة مياه الشرب والصرف الصحى، وإقامة مناطق صناعية ومشروعات تعليمية.

وواصل: "طلبنا من البنك الدولى التوسع فى المشروعات، وهناك برنامج تدريبى بالشراكة مع البنك الدولى لتغطية سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا بالتخطيط التشاركى، وتنفيذ الاحتياجات الحقيقية التي يحتاج إليها المجتمع".

واستطرد، قائلًا :"تم تنفيذ 27 مشروعا في سوهاج تتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق وتغطية الترع، وفي قنا طرحنا 21 مشروعا في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي وأنهينا مجموعة من المشروعات الكبيرة".

وأشار إلى أنه تم تحسين مناخ الأعمال والتنافسية، وتم ترفيق 6 مناطق صناعية بـ 2.1 مليار جنيه، إضافةً إلى اعتماد إطلاق مبادرات للتكتلات الاقتصادية.