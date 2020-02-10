التعليم تعلن انتهاء تدريب بعثة مدربى المدارس اليابانية على أنشطة التوكاتسو بطوكيو

كتب محمود طه حسين

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء تدريب بعثة المدربين المصريين فى دولة اليابان خلال الأيام الماضية وسيعودوا إلى مصر لتدريب زملائهم فى المدارس المصرية اليابانية.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن فى وقت سابق أنه يتم تدريب بعثة المعلمين المصريين في اليابان بشكل عملى على نظام "التوكاتسو" اليابانى لبناء شخصية الأطفال، حيث ضمت البعثة 39 معلمة ومعلم واحد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فتح التقديم لمرحلة رياض الأطفال (KG1 - KG2) بمدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.



وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه من المقرر قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020/2019، وذلك استجابة لرغبة أهالي ميت غمر بمحافظة الدقهلية.



وأشارت إلى أنه من المقرر الإعلان عن وظائف للالتحاق بفريق عمل المدرسة من معلمين ووظائف إدارية.



جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية سيصل إلى 41 مدرسة بمختلف محافظات مصر، بعد انضمام مدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.