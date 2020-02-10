التعليم تعلن أسماء المقبولين بالمدرسة اليابانية بميت غمر للعام الدراسى الحالى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسماء الطلاب المقبولين بالمدرسة المصرية اليابانية بميت غمر بالدقهلية، وأكدت الوحدة قبول الأسماء التالية بشكل مبدئى، وسوف يتم عقد المقابلة الشخصية بمقر المدرسة، وفق المواعيد المقررة لكل مرحلة دراسية، وفى حالة عدم ثبوت صحة الأوراق المقدمة سيتم استبعاده وسيتم اختيار الطفل التالى فى قائمة الانتظار.



وأوضحت أن المقابلات تعقد لطلاب الصف الأول رياض أطفال الأربعاء الموافق 12 فبراير بدءً من الساعة التاسعة صباحا، وللصف الثانى رياض أطفال الخميس الموافق 13 فبراير بدءً من الساعة التاسعة صباحا.



كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فتح التقديم لمرحلة رياض الأطفال (KG1 - KG2) بمدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك عبر الرابط التالى :https://ejs4students.moe.gov.eg.



وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه من المقرر قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020/2019، وذلك استجابة لرغبة أهالي ميت غمر بمحافظة الدقهلية.



وأشارت إلى أنه من المقرر الإعلان عن وظائف للالتحاق بفريق عمل المدرسة من معلمين ووظائف إدارية، وذلك عبر الرابط التالي: https://ejsadm.moe.gov.eg.



جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية سيصل إلى 41 مدرسة بمختلف محافظات مصر، بعد انضمام مدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.



وتعتمد الدراسة فى المدارس المصرية اليابانية على التوكاتسو، وهى مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للإرتقاء بهم؛ ففى الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهى أنشطة لا يتم إدراجها فى إطار المواد الدراسية، ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة فى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نظاق المدرسة.









