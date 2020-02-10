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التضامن: 25 ألف طفل وشاب استفادوا من برامج صندوق مكافحة الإدمان خلال معرض الكتاب

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:48 م
التضامن: 25 ألف طفل وشاب استفادوا من برامج صندوق مكافحة الإدمان خلال معرض الكتاب البرامج التوعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال فترة معرض القاهرة الدولى للكتاب
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن أكثر من 25 ألف طفل بمرافقة أسرهم ترددوا على جناح الصندوق خلال فترة إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب، بجانب تردد الكثير من الشباب والفتيات للاستفادة من الأنشطة والبرامج  التوعوية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتفاعل الأطفال مع الأنشطة التى نفذها الصندوق طوال أيام المعرض منها العمل القصصى مغامرات "أنت البطل"، الذى أعده الصندوق مسبقا بالتنسيق مع اللاعب الدولى محمد صلاح لتوعية الأطفال بأضرار التدخين.

من ضمن الأنشطة التى تم تنفيذها أيضا ورش الرسم  والتلوين .. والسلم والدخان .. وغيرها من الأنشطة والبرامج التوعوية  حول أضرار  التدخين وتعاطي المخدرات مثل التعلم باللعب من خلال "عجلة المعلومات" وهى عبارة عن دائرة  تتضمن  مجموعة  معلومات  عن الأفكار والمعتقدات  المغلوطة حول المواد المخدرة من خلال طرح عدده اسئلة مثل "  ما علاقة  التدخين بتشوية جمال المرأة ؟ .. وما علاقة المخدرات بضعف القدرة الجنسية عند الرجال ؟  ... وأيضا عن  خطورة تعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأضرار الناتجة عنه .. والمفاهيم غير الصحيحة بأن المخدرات تجعلك خفيف الظل وانها تزيد من التركيز  .. او تزيد من القوة البدنية وغيرها من المعتقدات الخاطئة  من  كوّن  المخدرات  تزيد الثقة بالنفس "، وعندما يقوم الشاب بلف عجلة المعلومات ووقوفها على احدى هذه الاسئلة  يقوم أحد المتخصصين برد على استفسارات وأسئلة الطلاب  وعرض  المعلومات بطرق علمية عن اضرار التدخين والتعاطى  فى إطار برامج التوعية بأضرار الإدمان.

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة خلال فترة مشاركة الصندوق بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بأساليب ابداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال وكذلك الشباب الذى تردد على جناح الصندوق  من خلال ورش عمل ومجموعات للسرد والحكى استهدفت الأطفال رواد المعرض بجانب تعليم الأطفال بالبعد عن أصدقاء السوء، لافتا إلى أنه تم توزيع ما يقرب من 25 ألف نسخة مجانية من العمل القصصى "أنت  البطل" على الأطفال لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المخدرات فى إطار عمل فنى جذاب يستثمر أحد أهم النماذج الشبابية الملهمة للأطفال، كما تم التركيز على دور الأسرة فى كيفية الاكتشاف المبكر للتعاطى، وطرق التواصل مع الخط الساخن "16023" لتقديم المشورة أو الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة.
 

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وزيرة التضامن

نبفين القباح

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

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