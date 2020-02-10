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البيئة تنفذ حملات توعوية لـ 30 ألف سيدة بمحافظة الجيزة

الإثنين، 10 فبراير 2020 07:19 م
البيئة تنفذ حملات توعوية لـ 30 ألف سيدة بمحافظة الجيزة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

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نفذت وزراة البيئة، من خلال وحدة المرأة حملات توعوية للسيدات فى إطار حملة اتحضر للأخضر التى أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وضمن فعاليات المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب التى أطلقها المجلس القومى للمرأة بمحافظة الجيزة، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البيئة و المجلس القومى للمرأة، والذى يستهدف رفع الوعى البيئى للسيدات والفتيات للمساهمة فى الحفاظ على البيئة.
 
تستهدف الحملة الوصول لعدد 30 الف سيدة خلال المرحلة الأولى بمحافظة الجيزة، ويتم عقد إجتماع بالرائدات الريفيات في نهاية كل أسبوع لمعرفة الانجازات التى تمت، والمعوقات التى واجهتهن فى القرى لإيجاد حلول لتلك المعوقات، كما يتم توصيل الرائدات الريفيات بجمعيات أهلية لتقوم بتجميع المخلفات التى تم فصلها (مثل البلاستيك وكانز المياه الغازية والزجاج .... وغيرها) مقابل أجر مادى لتحفيز السيدات.
 
تتضمن كل مرحلة 4 حملات توعوية و تستهدف المرحلة الأولى قرى مراكز كلاً من البدرشين، العياط، أوسيم وأحياء كلاً من الهرم والطالبية بمحافظة الجيزة، وتتناول الحملة موضوعات حول التخلص الآمن من المخلفات المنزلية وطرق تدوير المخلفات الزراعية  وكيفية الإستخدام الأمثل للمبيدات للحفاظ على صحة الأسرة، بالإضافة إلى تعليم السيدات كيفية تحقيق عائد مادي من خلال تنفيذ أنشطة بيئية تدر دخل على الأسرة وبيعها لمتعهد معتمد، كما تضمنت الحملة موضوعات حول سلامة الغذاء وترشيد استخدام المياه، علاوة على دعم استراتيجية الطاقة المستدامة والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
 
جديراً بالذكر أن حملة طرق الأبواب تتضمن مرحلتين الأولى تنفذ بمحافظة الجيزة والثانية فى محافظة الفيوم، ووفقاً لبنود البروتوكل تتولى وحدات المرأة بفروع وزارة البيئة ومحمياتها الطبيعية معاونه المجلس القومى للمرأة طبقاً لخطة موضوعة بتوقيتات محددة، ويستهدف البروتوكول الوصول للسيدات والفتيات لتوصيل رسائل بيئية تساعدهن فى حل المشاكل البيئية التى تتعرض لها المرأة أو تكون سبب فى تواجدها.
 
 
 



 


وزارة البيئة

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اتحضر للاخضر

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